Министерство финансов не видит возможности привлечь кредит для строительства железнодорожной линии Rail Baltica с шириной колеи европейского стандарта, сообщили агентству LETA представители Минфина.
Минфин не видит возможности строительства Rail Baltica за счет кредита
Единственным вариантом привлечения дополнительного финансирования для проекта Rail Baltica, по мнению Министерства финансов Латвии, является передача отдельных участков основной трассы для строительства в рамках партнерства между государственным и частным секторами (PPP).
В министерстве объясняют, что строительство ведется по заказу государства, а это означает, что выполнение строительства за счет заемных средств повлияет на государственный долг и дефицит так же, как если бы оно финансировалось из государственного бюджета.
Если такая схема будет применена, государству придется консолидировать другие расходы или увеличить доходы государственного бюджета на эквивалентную сумму.
Минфин подчеркивает, что наличие или отсутствие государственной гарантии по заемным средствам подрядчика не изменяет сути вопроса.
Представители министерства утверждают, что этот вопрос обсуждался с Министерством финансов Эстонии, и различий во мнениях между сторонами по этому поводу не существует.
Идея, по словам Минфина, исходит исключительно от исполнителей проекта и не согласована с финансовыми министерствами соответствующих стран.
Минфин неоднократно указывал Министерству сообщения, что не видит возможности привлечения займов с обеспечением их учета вне баланса.
Учет вне баланса означал бы, что расходы на строительство Rail Baltica не включаются в общие бюджетные расходы государства и, соответственно, не влияют на общий дефицит бюджета и государственный долг.
Министерство поясняет, что учет расходов и доходов общего государственного бюджета ведется в соответствии с методологией системы национальных и региональных счетов Европейского Союза (ESA 2010). Эта методология предусматривает более широкий охват, чем государственный бюджет, включая также компании, контролируемые и финансируемые государственными и муниципальными структурами, такие как Eiropas dzelzceļa līnijas.
Таким образом, займы, расходы и создание активов компаниями, контролируемыми и финансируемыми государством и муниципалитетами, влияют на общий дефицит бюджета и государственный долг, утверждает Минфин.
В случае, если заем привлекает коммерческое предприятие, не включенное в сектор общего государственного управления, Центральное статистическое управление (ЦСУ) совместно с Европейским статистическим бюро Eurostat оценит несколько аспектов, связанных с привлечением займа.
Среди них - делегирование полномочий коммерческому предприятию на привлечение займа, цель привлечения средств, соблюдение рыночных принципов и другие факторы.
По сути, оценивается, кто является прямым выгодополучателем от такой деятельности, объясняет Министерство финансов. Если заем привлекается и средства используются на создание активов коммерческим предприятием, которое контролируется и финансируется государственными или муниципальными структурами, то согласно методологии ESA 2010, это будет влиять на дефицит и долг общего государственного бюджета. Однако, если заем привлекается предприятием, не включенным в сектор общего государственного управления, то велика вероятность, что такое предприятие будет включено в этот сектор.
По мнению Минфина, единственным вариантом привлечения дополнительного финансирования для проекта Rail Baltica остается передача отдельных участков основной трассы для строительства в рамках PPP.
Министерство финансов отмечает, что это не отменяет необходимости государству рассчитываться за строительство, но с точки зрения формирования бюджета существует разница, нужно ли выделить значительные суммы из госбюджета в течение трех-пяти лет, или же аналогичный объем финансирования можно будет распределить на гораздо более длительный срок - 20-25 лет.
Учитывая это, Минфин считает более рациональным уже сейчас сосредоточиться на подготовке PPP-проекта. В оптимистичном сценарии реализация проекта PPP могла бы начаться в тот момент, когда в рамках многолетнего бюджета ЕС прекратился бы поток денежных средств. Если отложить решение о реализации PPP на более поздний срок, эта возможность будет утрачена.
В настоящее время Минфин воздерживается от называния максимальной суммы PPP. Этот вопрос следует рассматривать в контексте общей потребности в финансировании, чтобы убедиться, что в минимальном сценарии затрат вместе с PPP можно будет построить всю основную трассу.
Ранее сообщалось, что во вторник, 10 декабря, правительство пришло к концептуальному соглашению о том, что до ноября следующего года необходимо будет провести технико-экономический анализ соединения Риги с основной трассой Rail Baltica.
До 1 ноября 2025 года Министерство сообщения совместно с Министерством финансов и Министерством экономики должно представить в Кабинет министров технико-экономический анализ и оценку возможностей привлечения частных инвестиций для соединения Риги с основной трассой Rail Baltica, выбрав для строительства узкоколейной железнодорожной инфраструктуры один из маршрутов: Упеслеяс - Рижский Центральный вокзал или Миса - Рижский аэропорт.
Однако приоритетными задачами на первом этапе Rail Baltica станут создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до эстонской границы - последовательно и в соответствии с этапами привлечения финансирования - и завершение строительных работ на пассажирских станциях Rail Baltica в Рижском аэропорту и южной части Рижского Центрального железнодорожного вокзала в минимальном объеме, чтобы обеспечить их функциональность в существующей железнодорожной инфраструктуре и предусмотреть возможность пересадки между Rail Baltica и существующей 1520-мм железнодорожной сетью в Саласпилсе (Даугавкрасты).
Правительство приняло решение, что доклад Минсообщения не утверждается, но министерство должно будет представить правительству конкретный график плана строительства до марта следующего года.
В частности, Кабмин постановил, что до июля следующего года Минсообщения, Минфин и Минэкономики должны определить общий максимально допустимый ценовой потолок проекта на основе экономического обоснования проекта, а также продолжить работать над предложениями по привлечению дополнительных финансовых инструментов, в том числе по обеспечению непрерывности финансирования на 2026-2028 годы.
Премьер-министр Эвика Силиня на заседании отметила, что Минсообщения должно принести в правительство конкретную структуру управления проектом, а также конкретный график строительства и график денежного потока.
"Пока не ясен план финансирования и то, как заполнить недостающие звенья, мы должны придерживаться прежней пропорции финансирования, при которой 85% финансирует Евросоюз (ЕС), а 15% составляет софинансирование государства", - сказала Силиня.
При этом Минсообщения совместно с совместным предприятием стран Балтии RB Rail и Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) должны будут обеспечить, чтобы дальнейшая реализация проекта осуществлялась в соответствии со сценарием первой очереди Rail Baltica, в том числе были реализованы необходимые поправки в существующем проекте Rail Baltica, а также внесены необходимые поправки к договорам.
Кроме того, отчуждение земель в приоритетном порядке придется проводить на участках, необходимых для реализации сценария первой очереди. При этом работы, которые начаты, но не соответствуют сценарию первой очереди, придется прекратить и направить финансирование на мероприятия первой очереди, если прекращение этих работ является юридически, технически и экономически обоснованным.
Кроме того, Минсообщения с RB Rail и EDzL должны продолжить работу над сокращением общих расходов на проект Rail Baltica.
До 1 марта 2025 года Минсообщения должно будет разработать план реорганизации EDzL и Latvijas dzelzceļš (LDz), в том числе предложить распределение ответственности между застройщиками проекта - EDzL и RB Rail.
После актуализации решения Еврокомиссии о введении в октябре 2018 года Rail Baltica Минсообщения в сотрудничестве с Министерством иностранных дел должно будет разработать поправки к заключенному в конце января 2017 года правительственному договору между Эстонией, Латвией и Литвой о создании железнодорожного соединения Rail Baltica.
Дополнительно Минсообщения продолжит работу над упрощением технических решений проекта Rail Baltica и сокращением общих расходов на проект, в том числе административных расходов.
Силиня на заседании правительства отметила, что Министерство климата и энергетики (МКЭ) может разработать предложение по использованию средств, полученных в результате торговли квотами на эмиссию, для реализации проекта Rail Baltica. Министр по вопросам климата и энергетики Каспар Мелнис дополнил, что МКЭ уже сотрудничает с вовлеченными сторонами и до 1 марта планирует представить доклад в Кабмин.
Кроме того, правительство достигло концептуального соглашения и о создании грузовых пунктов по обе стороны Даугавы для нужд военной мобильности, не требующих на дополнительного финансового покрытия.
Ранее в правительстве при рассмотрении сценариев реализации проекта Rail Baltica вспыхнули острые разногласия и прозвучали резкие выпады Силини в сторону министра сообщения Каспарса Бришкенса. В коалиции Rail Baltica продвижение проекта признают одной из крупнейших проблем в работе правительства.
Не уточнив подробностей, Силиня заявила, что по предложениям Бришкенса по данному вопросу будет оценивать работу министра. Между тем, в политических кулуарах звучат спекуляции о возможной смене министра сообщения, а "Прогрессивные" выступили с заявлением, что каждый их министр становится вопросом стабильности коалиции.
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