Минфин не видит возможности строительства Rail Baltica за счет кредита

По мнению Минфина, единственным вариантом привлечения дополнительного финансирования для проекта Rail Baltica остается передача отдельных участков основной трассы для строительства в рамках PPP.

Министерство финансов отмечает, что это не отменяет необходимости государству рассчитываться за строительство, но с точки зрения формирования бюджета существует разница, нужно ли выделить значительные суммы из госбюджета в течение трех-пяти лет, или же аналогичный объем финансирования можно будет распределить на гораздо более длительный срок - 20-25 лет.

Учитывая это, Минфин считает более рациональным уже сейчас сосредоточиться на подготовке PPP-проекта. В оптимистичном сценарии реализация проекта PPP могла бы начаться в тот момент, когда в рамках многолетнего бюджета ЕС прекратился бы поток денежных средств. Если отложить решение о реализации PPP на более поздний срок, эта возможность будет утрачена.

В настоящее время Минфин воздерживается от называния максимальной суммы PPP. Этот вопрос следует рассматривать в контексте общей потребности в финансировании, чтобы убедиться, что в минимальном сценарии затрат вместе с PPP можно будет построить всю основную трассу.

Ранее сообщалось, что во вторник, 10 декабря, правительство пришло к концептуальному соглашению о том, что до ноября следующего года необходимо будет провести технико-экономический анализ соединения Риги с основной трассой Rail Baltica.