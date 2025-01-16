Полиция арестовала мужчину, подозреваемого в доведении пенсионерки до смерти

7 января этого года в Государственную полицию поступило сообщение от мужчины, который заявил, что в квартире в микрорайоне Югла находится умершая женщина.

Прибыв на место происшествия, полиция, к сожалению, подтвердила эту информацию - хозяйка квартиры, женщина 1942 года рождения, была мертва, на ее теле имелись телесные повреждения.

На месте происшествия находился и сам заявитель - мужчина 1984 года рождения, который утверждал, что он живет по этому адресу, а пожилую женщину в квартиру привела неизвестная. После этого она скончалась. Поскольку рассказ мужчины вызвал у полицейских подозрения, было принято решение о его задержании.

В ходе следствия выяснилось, что этот мужчина, возможно, довел хозяйку квартиры до смерти с целью завладеть ее имуществом. Полиция установила, что в начале декабря прошлого года мужчина звонил в агентство недвижимости, интересовался возможностью продать данную квартиру и утверждал, что у него есть доверенность.

По данному факту полиция проводит расследование в рамках уголовного дела за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также за попытку мошенничества в значительном размере.

На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера пресечения -арест.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, и в интересах следствия дополнительная информация пока не разглашается.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Полиция также призывает жителей быть внимательными к своим близким и окружающим. Если есть подозрения о возможном преступлении, следует сообщить в полицию, чтобы правоохранители могли проверить ситуацию и предотвратить возможную трагедию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!