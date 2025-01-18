Сотрудники Рижского зоопарка анонимно подняли тревогу, их сердце разрывается из-за решения руководства учреждения ликвидировать стадо ошейниковых пекари. Причиной этому якобы является строительство новой гималайской экспозиции, и для пекари в зоопарке места больше не нашлось, сообщает 360 Ziņas.
Рижский зоопарк планирует убить животных? Сотрудники бьют тревогу
"Пишем вам в связи с событиями в Рижском зоопарке, где планируется убить всех ошейниковых пекари - всего больше 20 животных. Они совершенно здоровы и еще могли бы долго жить. Руководство зоопарка собирается избавиться от них из-за строительства новой гималайской экспозиции. В зоопарке много свободного пространства, куда можно было бы их разместить, но руководство решило их уничтожить", - такое письмо получили в редакции 360 Ziņas от персонала Рижского зоопарка.
Из текста письма можно сделать вывод, что руководство зоопарка не смогло убедить сотрудников в необходимости ликвидации пекари, и поэтому те обратились к журналистам с просьбой связаться с правлением зоопарка.
"Зоопарк финансируется из денег налогоплательщиков, и неужели он может так свободно избавляться от животных, в то время как цены на входные билеты неадекватны?" - задаются вопросом сотрудники.
Как выяснили 360 Ziņas, судьбу пекари рассматривают в четырех вариантах. Первый: животных не убивать, а отдать в другой зоопарк, но такого спроса нет. Во всех зоопарках есть свои стада пекари, к тому же пекари не относятся к исчезающим видам.
"Мы не рассматривали возможность отдавать пекари какому-нибудь мини-зоопарку в Латвии. Периодически на сайте ss.com появляются объявления о продаже ошейниковых пекари, что, на наш взгляд, совершенно недопустимо. Есть и несколько мини-зоопарков, вы сами можете посмотреть, где держат пекари. Для людей, не обладающих достаточным опытом, пекари представляют опасность. Они могут просто откусить пальцы", - рассказала в эфире передачи руководитель Коллекции животных Рижского зоопарка Гуна Витола.
Второй вариант - животные умирают естественной смертью. Но поскольку продолжительность жизни пекари достигает 15, а то и 30 лет, это решение проблему не снимает. Самому молодому пекари 8 лет.
"Есть еще вариант - в соответствии с нормативными актами убить пекари, но мы пока не приняли окончательное решение", - отметила Витола.
Если все же пекари решат забить, то их мясо используют в качестве корма для других обитателей зоопарка: это был бы ценный источник питательных веществ.
Четвертый вариант - найти в Рижском зоопарке новую территорию для пекари и обустроить ее, но упирается все в финансовый вопрос.
"Это не так просто, потому что нам необходимо отопление для пекари", - поясняет Витола.
Кроме того, по словам руководства зоопарка, не так легко и выделить подходящее место, хотя сотрудники в анонимном письме называют этот аргумент ложным.
Отвечая на вопрос 360 Ziņas, является ли нормальной практикой просто ликвидировать в зоопарке целый вид, Гунта Витола ответила, что подобное происходит нечасто, обычно зоопарк дает животным умереть естественным образом.
Посетители зоопарка, опрошенные в передаче, ужаснулись озвученнему плану.
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