Рижский зоопарк планирует убить животных? Сотрудники бьют тревогу

"Пишем вам в связи с событиями в Рижском зоопарке, где планируется убить всех ошейниковых пекари - всего больше 20 животных. Они совершенно здоровы и еще могли бы долго жить. Руководство зоопарка собирается избавиться от них из-за строительства новой гималайской экспозиции. В зоопарке много свободного пространства, куда можно было бы их разместить, но руководство решило их уничтожить", - такое письмо получили в редакции 360 Ziņas от персонала Рижского зоопарка.

Из текста письма можно сделать вывод, что руководство зоопарка не смогло убедить сотрудников в необходимости ликвидации пекари, и поэтому те обратились к журналистам с просьбой связаться с правлением зоопарка.

"Зоопарк финансируется из денег налогоплательщиков, и неужели он может так свободно избавляться от животных, в то время как цены на входные билеты неадекватны?" - задаются вопросом сотрудники.