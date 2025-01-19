Компания, поставлявшая армии продукты питания, наказана за мошенничество и подделку документов

Как рассказала передаче прокурор Гунта Вайкуле, число подделанных сопроводительных документов впечатляет: "За год произошло 170 таких эпизодов. В принципе, мы говорим о трех группах товаров. Они там договорились - в этот раз привозим столько и столько картошки. И столько и столько картошки мы приписываем. В ходе специальных расследовательских действий мы получили представления, как эти лица коммуницировали между собой, так как без коммуникации такое мошенничество невозможно - сколько мы сегодня положим, сколько добавим фиктивно".

Прокуратура указывает, что такая схема могла работать так долго, так как у НВС не было достаточного контроля. Одно должностное лицо Адажской военной базы было одновременно и начальником продовольственного склада, и ответственным за выполнение договора.

База данных VID свидетельствует, что в НВС Инга Каминска в качестве специалиста работала еще с 2003 года. Прокуратура обвиняет ее в злоупотреблении служебными полномочиями, подделке документов и мошенничестве в группе по предварительному сговору. За мошенничество, что является особо тяжким преступлением, уже бывшей чиновнице НВС грозит лишение свободы на срок от двух до 10 лет. Передаче известно, что обвинения выдвинуты и против двух представителей компании Lanekss. Одна из них - член правления и единственная владелица предприятия Нина Силиня.