Многолетний поставщик продуктов питания для армии фирма Lanekss наказана за мошенничество. При поддержке сотрудника Национальных вооруженных сил (НВС) были подделаны документы и выманены крупные суммы денег у солдат за продукты питания, которые на самом деле не были доставлены, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Компания, поставлявшая армии продукты питания, наказана за мошенничество и подделку документов
Ранее компания Lanekss была вторым по величине поставщиком продуктов питания для нашей армии. Во время, когда увеличивается оборонный бюджет, должна быть уверенность, что деньги вложены правильно и целесообразно. Однако система, как нашу армию оснащают продовольствием, осталась старой.
28 января 2024 года кражу крупного масштаба на Адажской базе вскрыла Военная полиция. Эта столовая изо дня в день обеспечивала питание нескольким тысяч солдат из Латвии и стран-союзников. В мошенничество был вовлечен многолетний поставщик продуктов питания для армии фирма Lanekss, а также начальник склада 3-го регионального (снабженческого) центра (группа обеспечения поставки продуктов питания в роты) командования снабжения НВС Инга Каминска.
По мнению прокуратуры, схема была следующая: чиновник НВС делала заказ в победившей в конкурсе компании Lanekss, указывая, какие продукты питания нужно привезти на базу и сопроводительные документы каких продуктов нужно внести фиктивно, якобы поставив их. Документы с ложной информацией о гораздо большем количестве продуктов подавались в бухгалтерию НВС для оплаты. В течение года так у НВС было выманено более 113 519 евро.
Как рассказала передаче прокурор Гунта Вайкуле, число подделанных сопроводительных документов впечатляет: "За год произошло 170 таких эпизодов. В принципе, мы говорим о трех группах товаров. Они там договорились - в этот раз привозим столько и столько картошки. И столько и столько картошки мы приписываем. В ходе специальных расследовательских действий мы получили представления, как эти лица коммуницировали между собой, так как без коммуникации такое мошенничество невозможно - сколько мы сегодня положим, сколько добавим фиктивно".
Прокуратура указывает, что такая схема могла работать так долго, так как у НВС не было достаточного контроля. Одно должностное лицо Адажской военной базы было одновременно и начальником продовольственного склада, и ответственным за выполнение договора.
База данных VID свидетельствует, что в НВС Инга Каминска в качестве специалиста работала еще с 2003 года. Прокуратура обвиняет ее в злоупотреблении служебными полномочиями, подделке документов и мошенничестве в группе по предварительному сговору. За мошенничество, что является особо тяжким преступлением, уже бывшей чиновнице НВС грозит лишение свободы на срок от двух до 10 лет. Передаче известно, что обвинения выдвинуты и против двух представителей компании Lanekss. Одна из них - член правления и единственная владелица предприятия Нина Силиня.
Оба представителя предприятия свою вину признали. Они согласились на применение процедуры урегулирования и на возмещение ущерба. Nekā personīga известно, что за три дня до Нового года, 28 декабря 2024 года, Рижский окружной суд утвердил сделку о признании вины между представителями Lanekss и прокуратурой. И вот на этой неделе решение суда вступило в силу. Оба сотрудника компании были приговорены к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 49 тысяч евро.
Компании Lanekss также было предписано выплатить 101 500 евро в качестве принудительной меры (145-кратный размер минимальной заработной платы в Латвийской Республике). Кроме того, в пользу потерпевшего оба лица выплатили компенсацию за материальный ущерб. Эта сумма составляет 100 658 евро.
Бывшая сотрудница НВС Инга Каминска не согласилась признать себя виновной и будет судиться.
В прошлом году прошел новый конкурс на закупку продуктов питания для НВС. Адажская военная база в последующие четыре года на питание планирует потратить почти 40 миллионов (39 837 216 евро). Компании Lanekss среди получивших заказы 12 фирм нет.
Sanitex
Valks
Kurzemes Gaļsaimnieks
Latgales piens
Bidfood Latvia
Rodans
Rēzeknes gaļas kombināts
Romiga
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība Straupe
Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne
Latvijas Maiznieks
Fazer Latvija
Согласно Закону о государственных закупках (статья 42, ч. 1) компания, осужденная за мошенничество, может быть отстранена от участия в закупках, если приговор вступил в силу. А для Lanekss, участвующей во многих государственных и муниципальных тендерах, судимость может стать серьезным препятствием в будущем.
Национальные вооруженные силы на интервью не согласились. В письменном ответе они пояснили, что после раскрытой на базе в Адажи кражи в принятии заказов теперь соблюдается принцип "четырех глаз", чтобы контролировать получение продуктов и оборот сопроводительных документов.
В конце 2022 года Министерство обороны планировало централизовать и модернизировать систему снабжения НВС продовольствием. Пилотный проект предусматривал создание э-платформы, или интернет-магазина, где одна компания будет выступать в качестве администратора между базами НВС, столовыми, латвийскими производителями и поставщиками. Электронная платформа должна была привлечь к снабжению армии продовольствием больше отечественных производителей и сделать этот процесс более прозрачным и экономически эффективным. Закупки закончились скандальным договором на 220 миллионов, по которому НВС доверили поставку продовольствия для армии в мирное и военное время малоизвестной компании Zītari LZ.
Разразился скандал, так как суммы не были запланированы в бюджете Министерства обороны, возникли подозрения, что требования были занижены, а закупка была отдана одному участнику. Первоначальная информация вызвала подозрения, что четыре человека - два члена комитета по закупкам, представитель компании и советник бывшего министра обороны - могли совершить преступные действия, чтобы обеспечить победу определенной компании. После более чем годового расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закрыло уголовное дело. Бюро пришло к выводу, что ряд дисциплинарных проступков был совершен по неопытности, но не обнаружило коррупции.
Договор с Zītari LZ был расторгнут. Но электронная платформа, о которой идет речь, не была передана компании. Эксперты НВС провели оценку и пришли к выводу, что адаптация к потребностям оборонного сектора потребует значительных финансовых вложений.
Использование цифровых инструментов при закупке продовольствия в будущем должно быть оценено Национальным центром оборонной логистики и закупок, который планирует взять на себя задачи по организации питания в мирное время, чтобы в будущем персонал НВС мог сосредоточиться исключительно на боевых задачах.
Остается нерешенным вопрос с обеспечением продовольствием в военное время. Запасы уже созданы, но они основаны на сухих пайках и рассчитаны на относительно ограниченный период времени. Государственный секретарь Министерства обороны признал, что договоры с производителями на отсроченные поставки заключены не были.
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