США разместили в Европе модифицированные ядерные бомбы

Бомбы типа B61 являются старейшим и наиболее универсальным оружием в ядерном арсенале США. B61-12 пришла на смену вариантам 3, 4, 7 и 10. Эта модель имеет меньшую мощность (до 50 килотонн), но это компенсируется хвостовыми крыльями, которые делают оружие более точным в навигации. После сброса с самолета бомба может автономно перемещаться к цели. Производство B61-12 началось в 2021 году.

На прошлой неделе NNSA объявило о завершении программы модернизации этих бомб стоимостью 9 миллиардов долларов. Хруби уточнила, что Пентагон получил последнюю партию бомб в декабре. Теперь NNSA планирует перейти к разработке бомбы B61-13, которая будет иметь мощность 360 килотонн, аналогичную бомбе B61-7. Ожидается, что производство начнется в 2026 фискальном году.

Хруби подтвердила, что НАТО демонстрирует силу перед лицом "принципиально новой" ядерной ситуации, возникшей после начала войны в Украине. По словам Хруби, Россия в последние годы "неоднократно нарушала правила поведения" в этом отношении, подрывая стратегическую стабильность. Например, захватила Запорожскую АЭС, разместила тактические боеголовки в Беларуси, отменила ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, снизила порог применения такого оружия, пересмотрев соответствующую доктрину, и начала работы по размещению ядерного оружия в космосе. На этом фоне, а также в связи с вызовами со стороны Китая, Хруби подчеркнула важность и силу стратегического партнерства Вашингтона и Лондона в этой области. В январе прошлого года стало известно, что США решили передать Великобритании свое ядерное оружие перед лицом растущей российской угрозы. Впервые с 2008 года на базе Лейкенхит в Саффолке планировалось развернуть B61-12. Сейчас ими вооружены стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

По состоянию на 2023 год около 100 старых вариантов B61 хранились на авиабазах НАТО в Европе, в частности, в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Новые B61-12 могут использоваться истребителями F-35A, F-15E, F-16 и Tornado. «По данным Politico, эти бомбы были размещены в Европе с декабря 2022 года.

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