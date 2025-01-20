День памяти защитников баррикад отмечается в Латвии с 1997 года.

События января 1991 года являются одним из символов восстановления независимости государства.

В январе 1991 года защитники независимой Латвии начали возводить в Риге баррикады, чтобы защитить здания Верховного совета, телевидения, мосты и другие стратегические объекты от ОМОНа. Во время январских событий погибло несколько человек.

В честь годовщины этого события по все стране сегодня проходят различные мероприятия.

В Рижской думе в 17:20 будет открыта выставка фотографий голландского фотографа Йориса ван Велзена "Свобода 1991", сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

ти фотографии в Латвии можно будет увидеть впервые. Они были сняты в январе 1991 года, когда молодой в то время фотокорреспондент Йорис ван Велзен по заданию датской газеты Berlingske Tidende был отправлен в Ригу, чтобы запечатлеть исторические события в столице Латвии.

Черно-белые фотографии были проявлены в ванной комнате отеля "Интурист" и отправлены в Копенгаген. К сожалению, часть материалов потерялась в пути, сохранились лишь две пленки со снимками, сделанными в день похорон жертв 20 января 1991 года. Пересмотрев свой архив спустя десятилетия, Йорис обнаружил уникальные не опубликованные ранее снимки с баррикад, которые все желающие смогут посмотреть на выставке.

Выставка фотографий на 1-м этаже Рижской думы будет открыта до 3 февраля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!