На Домской площади пройдет пикет против русского языка в общественных СМИ

Цель пикета - обратить внимание на то, что согласно Конституции государственным языком и языком общения всех жителей Латвии является только латышский язык.

Общество считает, что коммуникация на русском языке в общественных медиа Латвии необоснованна, раскалывает общество и должна быть немедленно прекращена.

Также в рамках пикета общество призовет прекратить трудоустройство граждан России в общественных медиа.

Руководитель общества Райвис Зелтитс подчеркивает, что высказывания о латышском языке как о "неязыке", которые "в общественном медиа на русском языке зачитывает журналистка, награжденная посольством России", свидетельствуют о существовании проблем в стратегически важной институции - Latvijas Radio.

"Тем временем обеспокоенность граждан без каких-либо объяснений отвергается, а критика переопределяется как "атаки на медиа". Уважая независимость медиа, мы призываем ответить на опасения жителей о том, что в нашем общественном медиа работают граждане враждебного к Латвии государства, участвующего в информационной войне против нас", - утверждает Зелтитс.

Он отметил, что акция пройдет во время памятных мероприятий в честь баррикад, чтобы напомнить, что спустя 34 года после того, как народ защищал Latvijas Radio от оккупационной власти, сейчас необходимо защищать латвийское общество от враждебной информации в медиа.

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