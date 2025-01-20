В понедельник, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Из-за погодных условий церемония прошла в помещении, поэтому количество зрителей было меньше, чем обычно, но среди приглашенных гостей - несколько иностранных лидеров.
Прямая трансляция ⟩ Трамп принял присягу и вступил в должность президента США
78-летний Трамп, который был 45-м президентом США и станет 47-м, в воскресенье вечером выступил перед около 20 000 поддерживающими его людьми на арене Capital One Arena, пообещав "лучший первый день, самую большую первую неделю и самые необычные первые сто дней при любом президентстве в истории Америки".
В конце речи Трампа на сцену вышла группа Village People и спела свою песню YMCA, ставшую неофициальным гимном кампании Трампа, а Трамп пел и танцевал.
На митинге также выступили будущий вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и миллиардер Илон Маск, который сыграл большую роль в кампании Трампа и которого Трамп собирается назначить главой офиса эффективности правительства.
В Вашингтоне и других городах США в воскресенье, 19 января, также прошли митинги противников Трампа, на которых выступающие поддержали право на аборты, а также критиковали взгляды Трампа на изменение климата и иммиграцию.
Перед инаугурацией в понедельник Трамп по традиции примет участие в молитвенном богослужении в епископальной церкви Святого Иоанна, а затем отправится в Белый дом пить чай с уходящим президентом Джо Байденом. Ожидается, что в чаепитии также примут участие супруги политиков - Мелания Трамп и Джилл Байден.
Из-за холодной погоды церемония принесения присяги и инаугурационная речь президента пройдут в помещениях Капитолия, а не, как обычно, на ступенях Капитолия. По прогнозам метеорологов, в понедельник во время принесения Трампом присяги температура в Вашингтоне составит около минус семи градусов по Цельсию, однако мороз усиливается ветром.
Сторонники Трампа смогут увидеть церемонию на экранах в арене Capital One Arena (20 000 зрительских мест), однако на церемонии инаугурации под открытым небом места были зарезервированы на более чем 250 000 человек.
Хотя обычно на инаугурацию президента США не приглашают иностранных лидеров, Трамп сломал эту традицию, и ожидается, что за его вступлением в должность будут наблюдать главы ряда государств и правительств, в число которых войдут премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Трамп также пригласил президента Китая Си Цзиньпина, который все-таки не приедет - Китай будет представлять вице-президент Хань Чжэн.
Ожидается, что Трамп в первый день или дни после вступления в должность подпишет ряд указов, основанных на обещаниях его кампании. Речь идет о более жесткой иммиграционной политике, в том числе депортации нелегальных иммигрантов, а также изменениях в энергетической и экологической политике. Ожидается также, что он помилует осужденных за участие в событиях 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа вторглись в Капитолий.
Ранее сообщалось, что кандидат от республиканцев Трамп победил на выборах 5 ноября кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис.
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