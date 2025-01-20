Прямая трансляция Инаугурация Трампа на пост президента США

Из-за холодной погоды церемония принесения присяги и инаугурационная речь президента пройдут в помещениях Капитолия, а не, как обычно, на ступенях Капитолия. По прогнозам метеорологов, в понедельник во время принесения Трампом присяги температура в Вашингтоне составит около минус семи градусов по Цельсию, однако мороз усиливается ветром.

Фото: Reuters/ScanPix

Сторонники Трампа смогут увидеть церемонию на экранах в арене Capital One Arena (20 000 зрительских мест), однако на церемонии инаугурации под открытым небом места были зарезервированы на более чем 250 000 человек.

Хотя обычно на инаугурацию президента США не приглашают иностранных лидеров, Трамп сломал эту традицию, и ожидается, что за его вступлением в должность будут наблюдать главы ряда государств и правительств, в число которых войдут премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Трамп также пригласил президента Китая Си Цзиньпина, который все-таки не приедет - Китай будет представлять вице-президент Хань Чжэн.

Ожидается, что Трамп в первый день или дни после вступления в должность подпишет ряд указов, основанных на обещаниях его кампании. Речь идет о более жесткой иммиграционной политике, в том числе депортации нелегальных иммигрантов, а также изменениях в энергетической и экологической политике. Ожидается также, что он помилует осужденных за участие в событиях 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа вторглись в Капитолий.

Ранее сообщалось, что кандидат от республиканцев Трамп победил на выборах 5 ноября кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис.

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