В уходящий день произошло много важных событий - Дональд Трамп вступил в должность президента США, что грозит пользователям в Латвии за "пиратское скачивание", а RUS TVNET в проекте "Я местный" посетил Болдераю. Об этих и других новостях понедельника, 20 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 20 января ⟩ Что грозит за "пиратское скачивание", инаугурация Трампа и как живет Болдерая
Новости Латвии:
В то время как в Германии и США уже давно действуют жесткие антипиратские законы, грозящие крупными штрафами и блокировками, в Латвии продолжает процветать скачивание и распространение пиратского контента - книг, фильмов, сериалов и игр. Терабайты нелегальных файлов обменивают через торрент-трекеры и сайты, которые до сих пор остаются в свободном доступе. Что грозит обычным пользователям за скачивание и распространение нелегального контента и как на это смотрят правоохранительные органы? Изменят ли новое поколение европейских директив и давление правообладателей привычное "пиратское спокойствие" в Латвии?
Как правильно - Болдерай или Болдерая? Сколько стоили буквы Bolderāja на въезде в район? Чего больше всего не хватает микрорайону? За чем в Болдераю приезжают жители других районов Риги? Что такое Glamurka и где находится местный Tinder? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".
Демографический спад необходимо остановить, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Военная полиция начала ведомственную проверку по факту объявления, размещенного на портале, авторы которого предлагают за 3000 евро избежать службы в Национальных вооруженных силах Латвии (НВС).
Инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 предложил разобрать рельсы на востоке Латвии, а ректор Института транспорта и связи Юрис Канелс выступает против. Об этом сообщает портал LSM+.
За рубежом:
В понедельник, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Из-за погодных условий церемония прошла в помещении, поэтому количество зрителей было меньше, чем обычно, но среди приглашенных гостей - несколько иностранных лидеров.
Украинская армия начала наступление на Курском направлении в августе прошлого года, так как в ходе анализа было установлено, что это слабое место вооруженных сил России, сказал в интервью главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.
Дональд Трамп, который в понедельник вступит в должность президента США, поручил своим помощникам в течение нескольких дней провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
После вступления Дональда Трампа в должность президента США начнется очень агрессивная и громкая протекционистская политика, а чем она закончится - уже другой вопрос, сказал в интервью агентству LETA бывший посол Латвии в США Андрис Тейкманис.
Разведки США и европейских стран начинают сходиться во мнении, что подводные кабели в Балтийском море повредили случайно, а не по заказу России, пишет The Washington Post.
Интересное чтиво:
Эля (24) уже шесть лет в браке с Егором (26), а в прошлом году девушка познакомилась с Сашей (24), который также покорил ее сердце. Теперь молодые люди из Таллинна живут втроем и открыто рассказывают о своих полиаморных отношениях в соцсетях, пишет Limon.ee. Смотрите видео!
Сейчас в Риге проходят съемки корейского игрового фильма Humint, из-за которого в ночь на субботу, 18 января, было перекрыто движение на Вантовом мосту. Очевидец поделился с TVNET кадрами с места события.
Мы встречаемся для разговора в не лучший момент жизни. Он расстается со своим парнем. Да, это не в первый раз. И всегда есть надежда, что... Но сейчас это настоящая боль и страдание. Однако он готов об этом говорить.
Биатлонист Андрей Расторгуев на прошлой неделе провел один из самых успешных этапов своей карьеры на Кубке мира.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!