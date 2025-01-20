Главное за 20 января Что грозит за "пиратское скачивание", инаугурация Трампа и как живет Болдерая

Инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 предложил разобрать рельсы на востоке Латвии, а ректор Института транспорта и связи Юрис Канелс выступает против. Об этом сообщает портал LSM+.

За рубежом:

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Из-за погодных условий церемония прошла в помещении, поэтому количество зрителей было меньше, чем обычно, но среди приглашенных гостей - несколько иностранных лидеров.

Украинская армия начала наступление на Курском направлении в августе прошлого года, так как в ходе анализа было установлено, что это слабое место вооруженных сил России, сказал в интервью главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

Дональд Трамп, который в понедельник вступит в должность президента США, поручил своим помощникам в течение нескольких дней провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

После вступления Дональда Трампа в должность президента США начнется очень агрессивная и громкая протекционистская политика, а чем она закончится - уже другой вопрос, сказал в интервью агентству LETA бывший посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

Разведки США и европейских стран начинают сходиться во мнении, что подводные кабели в Балтийском море повредили случайно, а не по заказу России, пишет The Washington Post.

Интересное чтиво:

Эля (24) уже шесть лет в браке с Егором (26), а в прошлом году девушка познакомилась с Сашей (24), который также покорил ее сердце. Теперь молодые люди из Таллинна живут втроем и открыто рассказывают о своих полиаморных отношениях в соцсетях, пишет Limon.ee. Смотрите видео!

Сейчас в Риге проходят съемки корейского игрового фильма Humint, из-за которого в ночь на субботу, 18 января, было перекрыто движение на Вантовом мосту. Очевидец поделился с TVNET кадрами с места события.

Мы встречаемся для разговора в не лучший момент жизни. Он расстается со своим парнем. Да, это не в первый раз. И всегда есть надежда, что... Но сейчас это настоящая боль и страдание. Однако он готов об этом говорить.

Биатлонист Андрей Расторгуев на прошлой неделе провел один из самых успешных этапов своей карьеры на Кубке мира.

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