Вайкуле об ударе током, ДТП и пожаре: "Чудом осталась жива"

Вайкуле тогда возила с собой внушительных размеров сцену. Во время выступления с микрофоном в руке она взялась за перила и ощутила, что падает. Певица хотела крикнуть в этот момент пианисту, чтобы он пришел ей на помощь, но не смогла. Оказалось, что ее ударило током: "Не понимаю, что происходит. Отпускаю руку... Но устояла на ногах, хотя висела. Как выяснилось, сцена передавила провод в 380 вольт. Это был жуткий удар".

В тот момент Лайма переживала за сердце. Ее отвели в гримерку, а потом она вышла к взволнованным зрителям: "Как оказалось, я прикусила язык и щеку. Это был такой спазм и сердечных мышц тоже. Я чудом осталась жива".

Был случай, когда Вайкуле сбила на дороге человека.