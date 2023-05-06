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Вайкуле об ударе током, ДТП и пожаре: "Чудом осталась жива"

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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео

Латвийская певица Лайма Вайкуле не скрывает, что с ней происходили разного рода неприятности, которые могли завершиться плачевно. Как-то на ее машину во время урагана упало дерево и она чудом выжила. Но самый драматичный случай произошел во время гастролей в Одессе. Об этом артистка рассказала Вадиму Радионову во время еженедельного эфира на YouTube-канале "И грянул Грэм".

Вайкуле тогда возила с собой внушительных размеров сцену. Во время выступления с микрофоном в руке она взялась за перила и ощутила, что падает. Певица хотела крикнуть в этот момент пианисту, чтобы он пришел ей на помощь, но не смогла. Оказалось, что ее ударило током: "Не понимаю, что происходит. Отпускаю руку... Но устояла на ногах, хотя висела. Как выяснилось, сцена передавила провод в 380 вольт. Это был жуткий удар". 

В тот момент Лайма переживала за сердце. Ее отвели в гримерку, а потом она вышла к взволнованным зрителям: "Как оказалось, я прикусила язык и щеку. Это был такой спазм и сердечных мышц тоже. Я чудом осталась жива". 

Был случай, когда Вайкуле сбила на дороге человека. 

"Я тогда работала в ночном баре, а после развозила всех домой. Это было 6-7 утра. Я ехала, а человек выскочил... Никогда не выходите перед транспортом! Женщина выскочила перед троллейбусом прямо мне под колеса. Я ее не видела! Я была не виновата, но год не могла находиться за рулем, а если с тротуара кто-то приближался, я кричала", - вспоминает артистка. 

Женщина тогда ударилась головой о лобовое стекло. Вайкуле вспоминает, что вокруг были осколки, кровь. Она тут же распорядилась, чтобы пострадавшую увезли в больницу: "Для меня самое главное было отвезти ее в больницу. Она полгода была в больнице. Это было очень страшно! Я была не виновата, но все равно". Год артистка провела в стрессе. Всеми вопросами по этому делу тогда занимался ее супруг Андрей Латковский. 

Лайма вспомнила еще два случая, когда однажды во время рыбалки на озере Энгуре они с мужем чуть не утонули во время бури в резиновой лодке, а после она чуть не сгорела в бане. Ее спасло только то, что она решила не идти в парилку, где полыхало пламя, а позвонить в тот момент своей маме. 

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле

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