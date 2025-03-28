Вспышка инфекции STEC/VTEC: у пяти детей развился гемолитико-уремический синдром

Врачам настоятельно рекомендуется внимательно следить за состоянием здоровья пациентов, поскольку в дальнейшем их состояние может ухудшиться.

Как пояснили в больнице, для подтверждения наличия конкретной инфекции у другого ребенка с похожими симптомами, обратившегося в Центр неотложной медицинской помощи BKUS, необходимо дождаться результатов лабораторно подтвержденных тестов, поэтому в дальнейшем информация о текущей ситуации относительно количества госпитализированных детей с инфекцией будет предоставляться один раз в день.

Уже сообщалось, что SPKC в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой продолжает эпидемиологическое расследование, продолжая поиск причины заболевания.

SPKC поясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии под названием Escherichia coli (кишечная палочка). Они являются частью нашей нормальной бактериальной флоры и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, способные вырабатывать токсины (ядовитые вещества) и вызывать серьезные заболевания.

Эти штаммы называются STEC/VTEC. Они могут вызвать сильную кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.

Основным резервуаром этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться при употреблении зараженной пищи, недоваренной говядины, сырого молока, немытых или сырых фруктов и овощей. Возможна также прямая передача инфекции от человека к человеку.

SPKC напоминает о необходимости правильной тепловой обработки пищи, промывания фруктов и овощей под проточной водой, особенно тех продуктов, которые не будут подвергаться термической обработке перед употреблением. При появлении симптомов инфекции - схваткообразных болей в животе или кровавого поноса - следует немедленно обратиться к врачу.

В Латвии в прошлом году эта инфекция была зарегистрирована в 42 случаях. По данным SPKC, в среднем в месяц регистрируется четыре-пять случаев этой инфекции.

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