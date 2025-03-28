У пяти детей, госпитализированных с инфекцией кишечной палочки, развился гемолитико-уремический синдром, что может привести к опасной для жизни форме почечной недостаточности, и состояние их здоровья в детской клинической университетской больнице (BKUS) оценивают как тяжелое, сообщили агентству LETA в больнице.
Вспышка инфекции STEC/VTEC: у пяти детей развился гемолитико-уремический синдром
Как отмечают в больнице, при осложнениях в случае заражения кишечной палочкой Escerichia coli, вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), может развиться опасная для жизни форма почечной недостаточности. Это редкое и тяжелое осложнение, которое приводит к снижению числа эритроцитов (гемолитическая анемия), низкому количеству тромбоцитов и острой почечной недостаточности, а в особо тяжелых случаях вызывает повреждения и других органов.
За эту неделю в BKUS поступило 15 детей дошкольного и начального школьного возраста с подтвержденной инфекцией E. coli (STEC), а также один ребенок с другим возбудителем бактерий - EPEC.
В настоящее время из 15 заразившихся E. coli детей 13 продолжают лечение в инфекционном отделении, один - в отделении анестезиологии и интенсивной терапии, а один ребенок выписан и его лечение продолжается дома.
По данным BKUS, в настоящее время нет подтверждения связи какого-либо конкретного продукта с возникновением инфекции. По данным Центра профилактики контроля заболеваний (SPKC), эпидемиологи работают в нескольких направлениях, чтобы определить источник инфекции. При каждом новом случае заболевания проводится углубленное обследование родителей детей с использованием единой расширенной анкеты для исключения или выявления общих факторов риска.
На данный момент SPKC получил 23 экстренных уведомления о случаях заражения. Заболели 21 ребенок в возрасте от 2 до 10 лет и двое взрослых.
Случаи заболевания зафиксированы в различных предместьях Риги, Саласпилсском, Адажском, Сигулдом, Цесисском и Южнокурземском краях.
Всего зарегистрировано 13 случаев заболевания в дошкольных образовательных организациях и одной начальной школе.
На сегодняшний день обследовано 86 человек, из которых у пяти детей выявлено наличие энтерогеморрагической кишечной палочки E. Coli. Эпидемиологи дают дополнительные рекомендации родителям, врачам и образовательным учреждениям относительно данных случаев.
Врачи-эпидемиологи совместно с администрациями образовательных учреждений уточняют списки отсутствующих детей, связываются с родителями детей для выяснения причин отсутствия, а в случае заболевания - симптомов. При появлении признаков кишечной инфекции организуется лабораторное обследование детей.
SPKC ежедневно сотрудничает с Национальной референтной лабораторией микробиологии Рижского восточного клинического университета и другими лабораториями, чтобы как можно быстрее провести углубленное исследование возбудителей и определить, инфицированы ли больные одним и тем же возбудителем или это разные возбудители.
Если патогены будут выделены из пищевых продуктов, их будут сравнивать с патогенами, выделенными от людей, путем секвенирования микроорганизмов, говорится в заявлении SPKC.
Центр проинформировал семейных врачей и больницы о текущей эпидемиологической ситуации, призвав их уделять особое внимание пациентам (особенно детям и пожилым людям) с признаками острой кишечной инфекции - водянистой или кровавой диареей, болями в животе, тошнотой, рвотой, повышенной температурой тела - и получить лабораторное подтверждение диагноза.
Врачам настоятельно рекомендуется внимательно следить за состоянием здоровья пациентов, поскольку в дальнейшем их состояние может ухудшиться.
Как пояснили в больнице, для подтверждения наличия конкретной инфекции у другого ребенка с похожими симптомами, обратившегося в Центр неотложной медицинской помощи BKUS, необходимо дождаться результатов лабораторно подтвержденных тестов, поэтому в дальнейшем информация о текущей ситуации относительно количества госпитализированных детей с инфекцией будет предоставляться один раз в день.
Уже сообщалось, что SPKC в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой продолжает эпидемиологическое расследование, продолжая поиск причины заболевания.
SPKC поясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии под названием Escherichia coli (кишечная палочка). Они являются частью нашей нормальной бактериальной флоры и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, способные вырабатывать токсины (ядовитые вещества) и вызывать серьезные заболевания.
Эти штаммы называются STEC/VTEC. Они могут вызвать сильную кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.
Основным резервуаром этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться при употреблении зараженной пищи, недоваренной говядины, сырого молока, немытых или сырых фруктов и овощей. Возможна также прямая передача инфекции от человека к человеку.
SPKC напоминает о необходимости правильной тепловой обработки пищи, промывания фруктов и овощей под проточной водой, особенно тех продуктов, которые не будут подвергаться термической обработке перед употреблением. При появлении симптомов инфекции - схваткообразных болей в животе или кровавого поноса - следует немедленно обратиться к врачу.
В Латвии в прошлом году эта инфекция была зарегистрирована в 42 случаях. По данным SPKC, в среднем в месяц регистрируется четыре-пять случаев этой инфекции.
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