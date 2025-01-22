Видео Водители удивлены ограничениями скорости в центре Риги: многие были оштрафованы

На 600-метровом участке Баласта дамбис около Вантового моста появилось ограничение скорости - 30 км/ч. Но еще больше, чем само ограничение, водителей удивили частые штрафы за превышение скорости, которые фиксировались сотрудниками полиции в немаркированных автомобилях.

Например, ведущий программы Superbingo за две недели из-за нового ограничения расстался с 200 евро.

Армандс убежден, что знаки, ограничивающие скорость, на Баласта дамбис установлены в труднодоступных для обзора местах: "Кажется, что найден черный "бермудский треугольник", куда деньги уходят, как из доильной коровы".

Представитель Рижской думы, который проехал этот участок дороги на велосипеде перед разговором, считает, что знаки хорошо заметны, а также напоминает, что они были установлены еще летом прошлого года.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

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