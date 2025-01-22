Баласта дамбис в Риге раньше был местом, где можно было бесплатно оставить свой транспорт, отправляясь в центр города. Чтобы не терять доход, на этом участке были установлены платные парковки. Теперь на Баласта дамбис появилось еще одно неудобство для водителей, которое многим обошлось дорого, рассказывает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Водители удивлены ограничениями скорости в центре Риги: многие были оштрафованы
На 600-метровом участке Баласта дамбис около Вантового моста появилось ограничение скорости - 30 км/ч. Но еще больше, чем само ограничение, водителей удивили частые штрафы за превышение скорости, которые фиксировались сотрудниками полиции в немаркированных автомобилях.
Например, ведущий программы Superbingo за две недели из-за нового ограничения расстался с 200 евро.
Армандс убежден, что знаки, ограничивающие скорость, на Баласта дамбис установлены в труднодоступных для обзора местах: "Кажется, что найден черный "бермудский треугольник", куда деньги уходят, как из доильной коровы".
Представитель Рижской думы, который проехал этот участок дороги на велосипеде перед разговором, считает, что знаки хорошо заметны, а также напоминает, что они были установлены еще летом прошлого года.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu
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