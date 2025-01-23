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В трагической аварии в Цесисском крае погибли два человека

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Шоссе в тумане. Иллюстративное фото.
Шоссе в тумане. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В четверг утром в Цесисском крае на Видземском шоссе при столкновении трех автомобилей погибли два человека, подтвердили агентству LETA в Видземском региональном управлении Государственной полиции.

В 7:53 в Веселавской волости на 92-м километре автодороги произошло столкновение автомобилей Honda, Toyota и Nissan.

В результате происшествия погибли находившаяся в автомобиле Toyota женщина 1980 года рождения и гражданин Эстонии 1996 года рождения, находившийся в автомобиле Honda с эстонскими номерными знаками.

По факту случившегося начат уголовный процесс, расследуются обстоятельства происшествия.

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