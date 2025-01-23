История о полиаморной семье из Таллинна вызвала жаркие обсуждения в социальных сетях - как в Эстонии, так и в Латвии. На персонажей статьи и автора обрушилась волна хейта. В один момент редакция приняла решение закрыть комментарии, потому что началась настоящая травля. Портал Limon выступил с обращением к читателям. RUS TVNET публикует его целиком.
Статья о полиаморной семье вызвала волну ненависти. Медиа выступило с обращением
24-летняя Эля уже шесть лет в браке с 26-летним Егором, а в прошлом году девушка познакомилась с 24-летним Сашей, который тоже покорил ее сердце. Молодые люди приняли нестандартное решение и теперь живут втроем, утверждая, что абсолютно счастливы вместе. Это - осознанный и добровольный выбор всех участников истории. Никто никого не обманывает и не причиняет вреда окружающим.
Полиаморные отношения практикуются давно и практически во всех странах, правда, об этом принято молчать. Эля, Егор и Саша решили открыться, они ведут страницы в TikTok и общаются с журналистами. Их решение поделиться своим опытом вызвало множество негативных реакций. Но стоит ли осуждать их за это?
"Это аморально!", "Куда мы катимся?", "Герои нашего времени! Как мерзко!", "Ужас, ни ценностей, ни верности, зачем это показывать?", "Автор, неужели вы это поддерживаете?" - писали некоторые комментаторы, и это еще мы приводим в пример только самые вежливые сообщения.
Мы разные
Одна из основных целей журналиста - освещать жизнь как она есть и поднимать те вопросы, которые позволяют нам лучше понять друг друга, даже если они вызывают противоречивые чувства. При этом редакция не принимает ту или иную сторону.
Журналистика - это зеркало нашего общества, а работа развлекательной редакции среди прочего заключается в том, чтобы искать необычных героев и показывать, что среди нас есть и такие люди, не давая при этом их поступкам никакой оценки и уж точно никого не подталкивая брать с них пример.
И хотя статья наделала столько шума, рекордное количество просмотров говорит само за себя: людям интересно знать, кто живет с ними на соседней улице. Правда, многие в этом ни за что не признаются.
Задача редакции - отражать разнообразие современной жизни, чтобы дать слово людям с разными взглядами. Каждый человек имеет право на свою точку зрения, но важно, чтобы наши обсуждения оставались конструктивными и человечными.
Однако эта история, к сожалению, стала причиной яростного хейта в адрес не только героев материала, но и репортера, который просто делал свою работу, сохранял нейтральную позицию и уж тем более ни к чему не призывал читателей.
Оскорбления и унижения в адрес других людей - это дополнительная боль для тех, кто оказывается вовлеченным в такие обсуждения. Сохраняя верность своим личным взглядам, всем нам стоит помнить, что мир многолик.
Мы хотим, чтобы наш портал оставался местом, где люди могли бы обмениваться мнениями, не опасаясь массовой травли. В конечном итоге уважение друг к другу делает наше общество более сплоченным.
Откуда столько жестокости?
Общество многогранно, и важно отображать все его грани. Да, они бывают и темными, и светлыми, но если СМИ будет игнорировать все, что может вызывать негодование или осуждение - это не значит, что все это исчезнет из нашей жизни. Мы просто закроем глаза на действительность, спрячем голову в песок.
Самое болезненное в этой истории, что герои нашей статьи столкнулись с огромным количеством откровенных издевательств, оскорблений и насмешек. Отношения между людьми могут носить самый причудливый характер, но это ни в коем случае не должно быть причиной травли.
Преобладает мнение, что полиаморные отношения связаны исключительно с распутством. Однако те, кто в них участвует, вовсе не склонны к случайным связям. Все люди, вовлеченные в такие отношения, осознанно соглашаются на них.
Никто не нарушает договоренностей, не лжет и не прячется. Кто-то, как Эля, живет со своими партнерами под одной крышей. Другие сочетают долгосрочные отношения с мимолетными связями. Важно признать, что каждый человек имеет право на собственный выбор - в рамках закона, разумеется.
Будем взаимно вежливыми!
Реальность такова, что традиционные рамки не могут вместить всех желающих. Люди ищут разные способы быть счастливыми. А базисная толерантность - неотъемлемый аспект человечности.
Давайте будем взаимно вежливыми! Если какой-то материал вызывает у вас негативные эмоции или вы не согласны с позицией героев - давайте вести обсуждение в форме диалога, а не конфликта. Пусть нас объединяет стремление понять друг друга, даже если наши взгляды не совпадают. Мир прекрасен в своем многообразии, и нельзя чесать всех под одну гребенку.
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