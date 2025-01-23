Статья о полиаморной семье вызвала волну ненависти. Медиа выступило с обращением

Откуда столько жестокости?

Общество многогранно, и важно отображать все его грани. Да, они бывают и темными, и светлыми, но если СМИ будет игнорировать все, что может вызывать негодование или осуждение - это не значит, что все это исчезнет из нашей жизни. Мы просто закроем глаза на действительность, спрячем голову в песок.

Самое болезненное в этой истории, что герои нашей статьи столкнулись с огромным количеством откровенных издевательств, оскорблений и насмешек. Отношения между людьми могут носить самый причудливый характер, но это ни в коем случае не должно быть причиной травли.

Преобладает мнение, что полиаморные отношения связаны исключительно с распутством. Однако те, кто в них участвует, вовсе не склонны к случайным связям. Все люди, вовлеченные в такие отношения, осознанно соглашаются на них.

Никто не нарушает договоренностей, не лжет и не прячется. Кто-то, как Эля, живет со своими партнерами под одной крышей. Другие сочетают долгосрочные отношения с мимолетными связями. Важно признать, что каждый человек имеет право на собственный выбор - в рамках закона, разумеется.

Будем взаимно вежливыми!

Реальность такова, что традиционные рамки не могут вместить всех желающих. Люди ищут разные способы быть счастливыми. А базисная толерантность - неотъемлемый аспект человечности.

Давайте будем взаимно вежливыми! Если какой-то материал вызывает у вас негативные эмоции или вы не согласны с позицией героев - давайте вести обсуждение в форме диалога, а не конфликта. Пусть нас объединяет стремление понять друг друга, даже если наши взгляды не совпадают. Мир прекрасен в своем многообразии, и нельзя чесать всех под одну гребенку.

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