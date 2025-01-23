В Даугавпилсе работают "умные" светофоры с камерами наблюдения

Умные камеры установлены возле светофоров в Даугавпилсе на перекрестках магистральной улицы 18 ноября с улицами Валкас и Варшавас. Пока так работают три светофора, каждый из которых фиксирует по 8-9 нарушений в сутки.

"Есть дни, когда фиксируется 17 нарушений, есть - когда два или три. Получается, что в среднем 8-9 нарушений на каждом из этих светофоров. Это очень много", - отметил руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев.

По словам заместителя исполнительного директора города Карлиса Расиса, больше всего нарушений зафиксировала камера на перекрестке улицы 18 ноября с улицей Варшавас - более 800 в декабре.

"Это очень много, поэтому мы видим, что система городу нужна, чтобы привести в порядок культуру езды", - сказал чиновник.

Водители еще мало знают о новом оборудовании. Но число заснятых камерами нарушений самоуправление шокирует. Решено закончить тестирование и начать штрафовать за зафиксированные таким образом нарушения, сообщил Расис.

"В феврале рассмотрят вопрос об установке этих камер на постоянной основе и о штрафах водителям, игнорирующим красный сигнал. Штрафы будет назначать муниципальная полиция", - сказал также он.

"Если дума примет такое решение, мы его выполним. Как это будет выглядеть и работать, пока нельзя сказать. Об эффективности можно будет судить через полгода или год", - сказал начальник муниципальной полиции Даугавпилса Александр Линкевич.

Такие светофоры в Латвии довольно мало распространены, отметил Расис.

"В Латгале мы - единственный город [где есть такие]. Знаю, что еще в Лиепае и Юрмали их вводят, но насколько далеко зашли, неизвестно", - сказал он.

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