Ушла из жизни латвийская художница Бирута Делле (1944-2025), сообщает lsm.lv
Ушла из жизни художница Бирута Делле
Интерес Бируты Делле к искусству пробудили учителя Рижской 2-й средней школы Аусеклис Баушкениекс и Ансис Стунда. Художница училась в Латвийской государственной академии художеств (1964-1967) - значимым педагогом в это время был Конрад Убанс.
Бирута Делле участвовала в выставках с 1967 года, провела персональные выставки в Кулдиге, Юрмале, Риге, Мазирбе, Цесисе, Тукумсе, Смилтене и других местах. Она являлась членом Союза художников с 1975 года.
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