Премьер Фицо грозится выдворить из Словакии "иностранных инструкторов"

В организации протестов он обвинил неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа. Премьер также утверждал, что в Словакии действуют иностранные "инструкторы", которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером на улицы вышли тысячи людей, чтобы выразить протест против растущего авторитаризма и пророссийского курса правительства Фицо. Демонстрации прошли почти в 30 городах, и только в одной только Братиславе в них приняли участие около 60 000 человек.