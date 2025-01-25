Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо в субботу обвинил иностранные государства во вмешательстве во внутренние дела Братиславы и пригрозил выдворить иностранцев, которые якобы организуют против него протесты.
Премьер Фицо грозится выдворить из Словакии "иностранных инструкторов"
"Представители нашей оппозиции - всего лишь исполнители, а возглавляет это кто-то другой", - заявил Фицо общественной вещательной организации СТВР.
В организации протестов он обвинил неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа. Премьер также утверждал, что в Словакии действуют иностранные "инструкторы", которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
"Это задача разведслужб составить список людей, подлежащих выдворению из страны", - добавил Фицо.
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером на улицы вышли тысячи людей, чтобы выразить протест против растущего авторитаризма и пророссийского курса правительства Фицо. Демонстрации прошли почти в 30 городах, и только в одной только Братиславе в них приняли участие около 60 000 человек.
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