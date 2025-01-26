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Видео Разборки в прямом эфире: в Эстонии полиция предотвратила драку между тиктокерами

Перевод: София Солдатенко
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Райнис Таммиксаар (слева) и Рамон Полакес собирались подраться в Вийтна.
Райнис Таммиксаар (слева) и Рамон Полакес собирались подраться в Вийтна. Фото: Kuvatõmmis/kollaaž

Деревня Вийтна, Ляэне-Вирумаа. Рабочий день только что закончился, и в деревне, где постоянно проживают 50 человек, царит тишина. То, что перед местной закусочной между двумя мужчинами вот-вот начнется драка, никто не знает. За исключением более тысячи зрителей, которые наблюдают за ними в прямом эфире в TikTok, сообщает Rus.Postimees.

Райнис Таммиксаар и Рамон Полакес (имя пользователя Alksitaksi), которые в основном ведут прямые трансляции в TikTok под воздействием алкогольных напитков, договорились о физическом сведении счетов в тихой деревне Вийтна.

Что стало яблоком раздора, никто точно не знает, но поскольку Таммиксаар предстояло начать свой путь из Йыхви, а Полакесу - из Таллинна, они попросили зрителей сделать пожертвования перед большим боем, чтобы компенсировать расходы на топливо.

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