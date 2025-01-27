Удар дронов был нанесен с Орловского, Курского, Брянского, Миллеровского и Приморско-Ахтарского направлений, а также с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Дроны были сбиты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

В результате атаки дронов пострадали объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома. Информации о погибших нет.

Над регионами России было сбито 32 украинских дрона

По данным Министерства обороны России, в ночь на понедельник российские средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над территорией Воронежской области. Еще 11 дронов были сбиты над Белгородской областью, четыре - над Курской областью, по одному - над Орловской и Тверской областями.

Информации о жертвах нет.

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