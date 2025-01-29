Совет получил письмо от другого компетентного государственного учреждения, в котором указано, что на сайтах sfr.gov.ru, 74.ru, mgimo.ru, www.dp.ru, don24.ru, krd.ru, artek.org публикуется контент, поддерживающий и оправдывающий вторжение России в Украину и аннексию украинских территорий.

Этот контент соответствует нарративу российской агрессивной военной пропаганды, может создавать ложное представление о войне России против Украины, а также способствовать оправданию военных преступлений России в латвийском обществе.

При проверке этих интернет-ресурсов было установлено, что они распространяют искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне в Украине, оправдывая вторжение России и аннексию украинских территорий.

"Такая информация в латвийском информационном пространстве может создавать ложное представление о мировых событиях, негативно влиять на сосуществование различных групп общества и представлять угрозу безопасности Латвии", - отмечается в решении NEPLP.

Совет пришел к выводу, что данные сайты используются для распространения пропаганды, военной пропаганды, поддержки войны в Украине, в том числе называя ее "спецоперацией", а также для распространения нарратива, направленного против украинского государства и украинской нации.

Как подчеркивает NEPLP, ограничение распространения сайтов, содержащих искаженную и ложную информацию, военную пропаганду и оправдание войны, необходимо для обеспечения государственной безопасности, общественного порядка и стабильности.

Учитывая вышеизложенное, NEPLP принял решение ограничить доступ к указанным интернет-ресурсам, запретив доступ к их доменным именам и IP-адресам, а также ограничить доступ к их зеркальным копиям.

Ранее NEPLP уже принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.

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