Видео NEPLP сможет блокировать пиратские сайты. Повлияют ли новые правила на YouTube и Facebook?

Создание и использование сайтов, на которых незаконно размещаются объекты авторского права и смежных прав, лишает создателей такого контента причитающегося им вознаграждения, а в долгосрочной перспективе увеличивает объем незаконно распространяемого контента и легкость доступа к нему и создает риск снижения предложения качественного контента потребителям, говорится в аннотации к законопроекту.

"Если этот контент доступен в Латвии на одном из сайтов, то не имеет значения, где этот сайт создан. [..] В нашу компетенцию будет входит ограничение деятельности этих сайтов на территории Латвии. Если на этих сайтах будут распространяться не только авторские произведения, созданные в Латвии, но и другие фильмы, то это значит, что, ограничив этот сайт, мы защитим и авторов произведений, созданных в других странах", - рассказала член NEPLP Иева Калдерауска в интервью программе 900 секунд на TV3.

При этом она отметила, что правила не будут распространяться на такие сайты, как YouTube, Facebook, Instagram.

В 2020 году латвийские интернет-пользователи чаще других в ЕС использовали нелегальный контент - 13,9 раза в месяц (12,5 в Эстонии и 11,5 в Литве; в среднем по ЕС - 5,9 раза в месяц). Об этом свидетельствуют результаты исследования Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

В свою очередь, исследование Министерства культуры показывает, что в 2021 году 15% жителей Латвии пользовались пиратскими сайтами для просмотра потокового видео в течение последних шести месяцев. Из них 42,5% пользовались такими сайтами либо ежедневно, либо не реже одного раза в неделю.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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