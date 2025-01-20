Когда "пиратские скачивания" в Латвии обернутся судами и штрафами?

В то время как в Германии и США уже давно действуют жесткие антипиратские законы, грозящие крупными штрафами и блокировками, в Латвии продолжает процветать скачивание и распространение пиратского контента - книг, фильмов, сериалов и игр. Терабайты нелегальных файлов обменивают через торрент-трекеры и сайты, которые до сих пор остаются в свободном доступе. Что грозит обычным пользователям за скачивание и распространение нелегального контента и как на это смотрят правоохранительные органы? Изменят ли новое поколение европейских директив и давление правообладателей привычное "пиратское спокойствие" в Латвии?