Китай и Индия прекратили закупку российской нефти

Закупки нефти были остановлены из-за роста стоимости фрахта танкеров, не затронутых санкциями США.

Индийская нефтегазовая компания Brant Petroleum Corp. заявила, что не получала новых предложений по поставкам нефти на март.

Компания прогнозирует снижение объемов поставок по сравнению с декабрем и январем. Обычно Индия получает предложения о поставках российской нефти в середине каждого месяца.

После того как 10 января США ввели санкции против нефтегазовой отрасли России, а также кораблей так называемого "теневого флота", стоимость фрахта танкеров, не подпадающих под ограничения, выросла на несколько миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что США ввели широкие санкции против российского энергетического сектора и включили в "черный список" 183 судна, а также нефтяные компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Министерство финансов США пояснило, что эти санкции направлены на выполнение обязательств стран G7 по ограничению прибыли России от энергетического сектора.

После введения санкций стало известно, что у берегов Китая и России были вынуждены встать на якорь не менее 65 танкеров.

В прошлом году Россия обеспечивала 36% импорта нефти Индии и почти пятую часть импорта нефти Китая.

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