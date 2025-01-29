Вопрос о вещании Латвийского общественного медиа (LSM) на русском языке для русскоязычных жителей Латвии является очень сложным, следует из слов председателя правления LSM Байбы Зузены.
Зузена: вопрос об общественном вещании на русском языке очень сложный
В интервью агентству LETA Зузена отметила, что в этом вопросе в публичной риторике часто прослеживается стремление найти простое решение в категориях "черное или белое".
"Мы живем в правовом государстве, и в настоящее время в Конституционный суд подан иск относительно нормы Закона об общественных электронных СМИ и управлении ими, касающейся использования языков национальных меньшинств в общественных медиа. Однако следует также помнить о государственной безопасности, ведь сплоченное общество, которое живет в едином информационном пространстве, - это один из аспектов безопасности, о котором мы тоже должны думать", - заявила Зузена.
Она подчеркнула, что это поднимает вопросы о том, как общественным СМИ быть инструментом, способствующим единству и формированию лояльного общества, и какими методами этого можно достичь.
"Нам нужно обдумывать это вместе", - сказала Зузена, добавив, что современные технологии, включая искусственный интеллект, позволяют практически любой контент переводить на различные языки.
По словам Зузены, исследования национальных меньшинств показывают, что аудитория, которую называют русскоязычной, на самом деле весьма разнородна.
"Возможно, это даже еще более фрагментированная группа. Русский язык является объединяющим фактором, но медиапотребление у этой аудитории очень различается, и нам необходимо учитывать этот факт", - отметила она.
Кроме того, глава LSM признала, что этот вопрос крайне политизирован, выразив надежду, что он не станет предметом манипуляций и не будет использован политическими силами в предвыборных кампаниях в упрощенном и одностороннем виде.
"Сегодня мы не в той ситуации, чтобы позволить себе это", - заявила Зузена.
При этом она подчеркнула, что укрепление позиций латышского языка является частью миссии общественного медиа, но также задала вопрос, приведет ли закрытие какого-либо канала к улучшению ситуации.
"Необходимо моделировать сценарии развития событий в том или ином случае. Откровенно говоря, этот вопрос станет одним из самых сложных при разработке стратегии среднего срока", - сказала Зузена, отметив, что в стратегическом плане LSM на 2026–2029 годы будет представлен взгляд на контент на языках национальных меньшинств в общественном медиа.
По ее словам, исследования показывают, что нельзя ставить знак равенства между этнической принадлежностью человека и языком, на котором он предпочитает потреблять медиаконтент.
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