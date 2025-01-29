Зузена: вопрос об общественном вещании на русском языке очень сложный

Кроме того, глава LSM признала, что этот вопрос крайне политизирован, выразив надежду, что он не станет предметом манипуляций и не будет использован политическими силами в предвыборных кампаниях в упрощенном и одностороннем виде.

"Сегодня мы не в той ситуации, чтобы позволить себе это", - заявила Зузена.

При этом она подчеркнула, что укрепление позиций латышского языка является частью миссии общественного медиа, но также задала вопрос, приведет ли закрытие какого-либо канала к улучшению ситуации.

"Необходимо моделировать сценарии развития событий в том или ином случае. Откровенно говоря, этот вопрос станет одним из самых сложных при разработке стратегии среднего срока", - сказала Зузена, отметив, что в стратегическом плане LSM на 2026–2029 годы будет представлен взгляд на контент на языках национальных меньшинств в общественном медиа.

По ее словам, исследования показывают, что нельзя ставить знак равенства между этнической принадлежностью человека и языком, на котором он предпочитает потреблять медиаконтент.

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