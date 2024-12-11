Если межведомственное согласование пройдет успешно, уже в первой половине следующего года в Риге может быть запущен пилотный проект единого билета на общественный транспорт, - сообщил председатель правления Автотранспортной дирекции (ATD) Динс Мерирандс в эфире программы "900 секунд" 10 декабря.
Введение единого билета на Rīgas satiksme и поезд: в ATD рассказали последние данные
Динс Мерирандс отметил, что этой осенью вовлеченные стороны, включая Pasažieru vilciens, Rīgas satiksme, Автотранспортную дирекцию самоуправления и государственные учреждения, смогли договориться о механизме, который позволит реализовать пилотный проект.
Были согласованы возможные цены билета и виды поездок, которые пассажиры смогут совершать по нему.
В настоящее время вопрос реализации единого билета находится на стадии межведомственного согласования - обсуждаются объем финансирования, его источник и порядок предоставления.
Если согласование пройдет успешно, уже в первой половине следующего года Pasažieru vilciens сможет разработать техническое решение и затем внедрить его на практике, пояснил Мерирандс.
Сначала проект планируется сделать в качестве пробного варианта, поэтому он будет охватывать только зону А железнодорожных маршрутов - это означает, что единый билет можно будет использовать при поездке в Бабите, Баложи, Дарзини, Юглу и Вецаки.
Ранее вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс объяснял, что из себя будет представлять единый билет.
"Идея заключается в том, чтобы был билет, который стоит два евро, и вы могли бы ездить в зоне А, которая предназначена для поезда, плюс на транспорте Rīgas satiksme по одному билету. Таким образом единый билет будет стоить два евро, а не 1,50 евро плюс железнодорожный билет", - сказал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение).
"Это пилотный проект для проверки того, как он работает в целом. После этого, если оно будет успешно работать, его можно будет распространить и на другие районы", - сообщал Ратниекс.
В первоначальном предложении Министерства сообщения предусмотрено, что 1,50 евро от стоимости билета получит Rīgas satiksme, а 0,50 евро - Pasažieru vilciens.
Pasažieru vilciens получит еще один евро в виде гранта от государства.
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
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