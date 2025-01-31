Фильмы, номинированные на Lielais Kristaps можно посмотреть бесплатно

С 1 по 4 февраля на сайте filmas.lv будут представлены фильмы в двух тематических блоках — пять лучших фильмов с прошлогоднего "Большого Кристапа" специальная подборка фильмов, номинированных в этом году: в подборку вошли полнометражный художественный фильм "Открытка из Рима" режиссера Эльзы Гауи, короткометражный художественный фильм "Resistance is Futile" режиссера Арманда Зачса, документальный фильм "Всё будет хорошо" режиссера Станислава Токалова, короткометражный документальный фильм "Серенада полнолуния" режиссеров Марциса Абеле и Лауры Абеле и анимационный фильм режиссера Розе Стиебры "Закон сердца".

В этом году Национальную кинопремию за выдающиеся достижения в области кинематографа получает кино- и театральный режиссер Петерис Крыловс. По рекомендации самого лауреата на премию "Большого Кристапа" были отобраны три фильма. Два из них — короткометражные, основанные на классической латышской литературе.

Это фильм Крылова 1986 года "Как мы уходили из дома" снятый по воспоминаниям Яниса Яунсудрабиня об осени 1944 года, короткометражный фильм "Маэстро" 1990 года, основанный на юмористическом рассказе Аншлавса Эглитиса, а также фильм 2014 года "Латвия в игре".

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