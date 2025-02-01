В начале февраля страны Балтии отключатся от системы электроснабжения БРЭЛЛ, которая объединяет энергосистемы стран Балтии, России и Беларуси. Таким образом, страны укрепят свою энергетическую независимость от России. Некая блогер из России в популярном видео утверждает, что после отключения в странах Балтии начнется "эпоха очень высоких цен на свет". Так ли это - в материале Re:Baltica?
На интернет-платформах наводят панику, что после отключения от БРЭЛЛ пропадет электричество
Блогер утверждает:
"Что произойдет глобально для прибалтийских стран в этот день? Ну, собственно, закончится эпоха дешевой электроэнергии и начнется эпоха очень высоких цен на свет. (...) Зато кстати можно будет сдать провода, советские, конечно же, ну, например в цветметалл, и получить за это деньги. Люди, скорее всего, так и будут делать".
Латвия в мае 2022 года прекратила импорт электроэнергии из России. Однако страна по-прежнему остается в системе электроснабжения БРЭЛЛ, которая объединяет энергосистемы стран Балтии, России и Беларуси. Нахождение в этой сети обеспечивает стабильность отдельных энергосистем. То есть, если какая-либо электростанция неожиданно прекращает работу, уже через несколько миллисекунд потерянную выработку компенсируют другие электростанции, подключенные к сети.
С 7 по 9 февраля этого года Латвия отключится от БРЭЛЛ и синхронизируется с Европейской энергетической системой.
После выхода из сети БРЭЛЛ странам Балтии придется поддерживать большие резервные мощности. В результате во второй половине этого года счета за электричество в Латвии могут увеличиться, однако рост не превысит 5%, объясняют Re:Check представитель Министерства климата и энергетики Байба Якобсоне и председатель Совета Комиссии по регулированию общественных услуг Алда Озола. В последующие годы расходы на поддержание резервов могут снизиться, так как осенью этого года начнут работать системы накопления электроэнергии предприятия Augstsprieguma tīkls.
Для сравнения: во второй половине 2022 года средние цены на электроэнергию для домохозяйств, в зависимости от потребления, выросли на 25-38%. Нельзя сказать, что до сих пор в Латвии была "закончится эпоха дешевой электроэнергии", которую обеспечивало участие в сети БРЭЛЛ. Якобсоне из Министерства климата и энергетики отмечает, что на конечную цену электроэнергии в странах Балтии больше всего влияют местное производство электроэнергии, цены на энергоресурсы, погодные условия и доступность сетевой инфраструктуры.
Кроме того, в социальных сетях Эстонии, а затем и Латвии распространили некую листовку на русском языке с призывом готовиться к возможным отключениям электричества. Людей призывают запастись, например, водой, продуктами и наличными. Однако ответственные лица как Латвии, так и Эстонии поясняют, что обычные потребители заметить перехода не должны.*
Вывод: На данный момент прогнозируется, что отключение от энергосистемной сети БРЭЛЛ в этом году может увеличить цену на электричество на 5%. Утверждение, что Латвия перейдёт от "эпохи дешевой электроэнергии" к "эпохе очень высоких цен на свет" - это преувеличение.
*Статья дополнена 30 января.
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