На интернет-платформах наводят панику, что после отключения от БРЭЛЛ пропадет электричество

Для сравнения: во второй половине 2022 года средние цены на электроэнергию для домохозяйств, в зависимости от потребления, выросли на 25-38%. Нельзя сказать, что до сих пор в Латвии была "закончится эпоха дешевой электроэнергии", которую обеспечивало участие в сети БРЭЛЛ. Якобсоне из Министерства климата и энергетики отмечает, что на конечную цену электроэнергии в странах Балтии больше всего влияют местное производство электроэнергии, цены на энергоресурсы, погодные условия и доступность сетевой инфраструктуры.

Кроме того, в социальных сетях Эстонии, а затем и Латвии распространили некую листовку на русском языке с призывом готовиться к возможным отключениям электричества. Людей призывают запастись, например, водой, продуктами и наличными. Однако ответственные лица как Латвии, так и Эстонии поясняют, что обычные потребители заметить перехода не должны.*

Вывод: На данный момент прогнозируется, что отключение от энергосистемной сети БРЭЛЛ в этом году может увеличить цену на электричество на 5%. Утверждение, что Латвия перейдёт от "эпохи дешевой электроэнергии" к "эпохе очень высоких цен на свет" - это преувеличение.

*Статья дополнена 30 января.

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