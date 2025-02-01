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Видео В Филадельфии разбился медицинский самолет

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Крушение самолета в Филадельфии
Крушение самолета в Филадельфии Фото: AP/Scanpix

Вечером в пятницу в Филадельфии вскоре после взлета разбился самолет медицинской эвакуации с шестью людьми на борту, вызвав пожары нескольких домов, сообщает АР.

В самолете находились пациент-ребенок, еще один пассажир и четыре члена экипажа.

"Мы не можем подтвердить, что кто-то выжил", сообщила компания Jet Rescue Air Ambulance, - Наша главная забота - это семья пациента, наш персонал, их семьи и любые другие жертвы, которые могли получить ранения на земле".

Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила на пресс-конференции с места происшествия, что информация о жертвах пока неизвестна, однако на земле загорелись несколько домов и автомобилей.

Авария произошла через два дня после того, как в среду вечером региональный пассажирский самолет врезался в армейский вертолет в реке Потомак над Вашингтоном.

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Поисковые работы на месте крушения самолета в Вашингтоне продолжаются, но власти считают, что выживших нет. Всего на борту двух летательных аппаратов находились 67 человек, что стало самой трагической авиакатастрофой в США за последнее поколение.

Президент США Дональд Трамп на своей социальной платформе Truth Social заявил, что ему "так грустно" видеть крушение нового самолета в Филадельфии. "Еще больше невинных жизней потеряно", - заявил Трамп.

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