Это решение затрагивает New York Times (NYT), Национальное общественное радио (NPR), NBC News и Politico. В уведомлении "Новая ежегодная программа ротации СМИ" говорится, что представители СМИ должны освободить свои помещения до 14 февраля.

Освободившиеся офисные помещения займут New York Post, One America News Network (OAN), Breitbart News Network и HuffPost News. Breitbart News Network - новостная платформа, классифицируемая в США как ультраправая. В прошлом она неоднократно привлекала внимание к распространению конспирологических нарративов. Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон руководил Breitbart в течение нескольких лет.

Пентагон хочет ввести ротацию

Кабельный канал OAN, как и Breitbart News, является политически ориентированным. Компания, основанная в 2013 году, политически близка к Дональду Трампу. Во время своего первого президентства Трамп назвал этот канал "великой сетью". OAN неоднократно распространяла дезинформацию. Бывший кандидат Трампа на пост генерального прокурора Мэтт Гейц недавно возглавил этот канал. Из-за различных скандалов Гейц все-таки вышел из гонки за пост генерального прокурора.

Однако, как пояснил заместитель помощника министра обороны по связям с общественностью Джон Улиотт, четыре медиаорганизации останутся полноправными членами пресс-корпуса Пентагона. Каждый год печатная, интернет-, телевизионная или радиовещательная организация будет освобождать свой офис, чтобы новое СМИ могло переехать туда и стать постоянным членом пресс-корпуса Пентагона.

Пресс-служба Пентагона уже более полувека позволяет представителям СМИ переезжать в офисы Министерства обороны и работать там. Аналогичная процедура действует в Белом доме.

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