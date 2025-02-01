США уже ведут "очень серьезные" переговоры с Россией о прекращении войны в Украине, сообщил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп. Он также указал, что планирует обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным, однако не уточнил, когда именно может состояться этот разговор.
Трамп: США уже ведут "очень серьезные" переговоры с Россией о прекращении войны в Украине
В то же время Трамп выразил надежду, что в результате этих контактов будет достигнут "значительный прогресс". На вопрос, связывался ли он уже с Путиным, президент США избежал прямого ответа, заявив: "Я не хочу об этом говорить".
В свою очередь особый представитель Трампа в Украине Кит Келлогг телеканалу Fox News заявил, что окончания войны в Украине - в интересах США и всего мира. Он выразил надежду, что в течение следующих 100 дней будет достигнуто мирное решение. "Я думаю, у нас заслуживающий доверия план как двигаться вперед, начинать переговоры и работать над ними", - сказал он.
Келлогг отметил, что Трамп "оказал эффективное влияние как на украинцев, так и на россиян", и он выразил надежду, что в течение 100 дней "мы сможем сказать, где мы находимся - или на этапе перемирия, или в процессе создания длительного мира".
На вопрос о возможном усилении санкций против России и продолжении поставок вооружения Украине, Келлогг сказал, что окончательное решение предстоит принять президенту СГА.
"Однако я уверен, что он четко понимает, где оказывать давление, а где нет", - добавил особый посланник в Украине. Келлогг также указал, что Трамп - "умный переговорщик" и знает, как использовать свои навыки в международных переговорах. "Мы сейчас рассматриваем возможные сценарии и даем президенту все инструменты, которые ему необходимы для принятия решений", - сказал он.
30 января на пресс-конференции Дональд Трамп намекнул, что у него, возможно, состоялся телефонный разговор с Путиным. Он сказал, что после катастрофы самолета в аэропорту Вашингтона, в которой погибли и граждане России, американская сторона связывалась с Москвой по вопросу передачи останков жертв трагедии. На прямой вопрос журналиста, говорил ли он лично с Путиным, Трамп сначала ответил: "Нет, не говорил", а потом добавил: "Не об этом".
Ранее CNN со ссылкой на информированные источники сообщила, что Трамп дал своей команде задачу организовать телефонный разговор с Путиным сразу же после его инаугурации 20 января. По информации источника, в ходе этого разговора Трамп планировал предложить Путину встретиться лично в течение ближайших месяцев, чтобы обсудить способы прекращения войны в Украине. Трамп 14 января заявил, что планирует встретиться с Путиным "в ближайшее время", указав, что решение конфликта в Украине может занять примерно шесть месяцев. В свою очередь Путин в декабре сообщил, что открыт к переговорам с Трампом в любое время.
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