"Однако я уверен, что он четко понимает, где оказывать давление, а где нет", - добавил особый посланник в Украине. Келлогг также указал, что Трамп - "умный переговорщик" и знает, как использовать свои навыки в международных переговорах. "Мы сейчас рассматриваем возможные сценарии и даем президенту все инструменты, которые ему необходимы для принятия решений", - сказал он.

30 января на пресс-конференции Дональд Трамп намекнул, что у него, возможно, состоялся телефонный разговор с Путиным. Он сказал, что после катастрофы самолета в аэропорту Вашингтона, в которой погибли и граждане России, американская сторона связывалась с Москвой по вопросу передачи останков жертв трагедии. На прямой вопрос журналиста, говорил ли он лично с Путиным, Трамп сначала ответил: "Нет, не говорил", а потом добавил: "Не об этом".

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Ранее CNN со ссылкой на информированные источники сообщила, что Трамп дал своей команде задачу организовать телефонный разговор с Путиным сразу же после его инаугурации 20 января. По информации источника, в ходе этого разговора Трамп планировал предложить Путину встретиться лично в течение ближайших месяцев, чтобы обсудить способы прекращения войны в Украине. Трамп 14 января заявил, что планирует встретиться с Путиным "в ближайшее время", указав, что решение конфликта в Украине может занять примерно шесть месяцев. В свою очередь Путин в декабре сообщил, что открыт к переговорам с Трампом в любое время.

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