Рижский зоопарк в феврале приглашает на тропический месяц Ssslīdu pa dzīvi

С 4 февраля и до конца месяца посетителей ждет Тропическая тропа месяца, а также ряд интересных и познавательных мероприятий. А 8 и 9 февраля в Центре экологического образования Zinarium пройдут мастер-классы, где можно будет не только проявить себя творчески, но и встретиться лицом к лицу с настоящей змеей.

В преддверии Дня святого Валентина зоопарк предлагает стать крестными родителями для одной из пар животных. До 16 февраля предусмотрены скидки на участие в программе "Крестные родители".

Празднование Дня святого Валентина в зоопарке пройдет с 13 по 16 февраля. Для детей будет организовано мероприятие "Письмо любви моему питомцу". Маленькие любители природы смогут написать послание своему любимому обитателю зоопарка. Выполнив задания, ребята в кассе зоопарка смогут обменять письмо на комплект наклеек, а также получить специальные скидки на сувениры.



Взрослые же пары, решившие встретить День влюбленных в таком необычном месте, смогут принять участие в фотоконкурсе. Для этого надо опубликовать в своей истории в Instagram или Facebook селфи, сделанное в зоопарке, используя хэштег #randiņšzoodārzā. Все участники акции автоматически становятся участниками розыгрыша специального подарочного набора.

А 3 февраля можно записаться на экскурсию для взрослых "Зверски сексуальные".

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