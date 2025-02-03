За другими детьми семьи умершего под Резекне мальчика присматривает отец

Она не раскрыла, сколько детей еще в семье, но заверила, что за ними присматривает отец. Сиротский суд уверен, что он может позаботиться о детях.

Судник также заверила, что ранее семья не находилась в поле зрения сиротского суда.

Кроме того, семье, в том числе детям, оказывается психологическая поддержка.

В Госполиции (ГП), учитывая, что по факту произошедшего начат уголовный процесс и ведется досудебное расследование, более подробных комментариев по делу не дали. Однако правоохранители заверили, что должностные лица полиции будут ходатайствовать перед судом о применении меры пресечения к задержанным по делу.

Напомним, Андрей Кузнецов 2023 года рождения ушел из дома днем 1 февраля. На нем была зимняя куртка, но не было обуви. Мальчика начали искать около 15:00, была проведена масштабная поисковая операция. Обнаружить его удалось после 21:00 примерно в 450 метрах от дома. Малыш был уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но спасти ее не удалось.

По данным Lsm.lv, дедушка пришел домой после работы и обнаружил, что ребенок пропал. Один из соседей заявил, что мать и бабушка мальчика были в состоянии сильного алкогольного опьянения и не искали ребенка самостоятельно. Мать жила с маленьким Андреем в Резекне. Соседи рассказали, что в этой семье часто употребляли алкоголь.

Как выяснил портал LSM, отец ребенка работает за границей.

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