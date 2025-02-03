Посольство Латвии в США прокомментировало информацию о депортации 125 латвийцев

В министерстве также отметили, что в настоящее время ни один латвийский подданный не обращался в посольство за консульской помощью в связи с депортацией.

Однако представители МИД подчеркнули, что американские учреждения не обязаны информировать посольство о подданных Латвии, которые будут депортированы. Посольство информируется только в случаях, если об этом просит сам подданный Латвии. При этом посольство связалось со Службой гражданства и иммиграции США с просьбой предоставить информацию о процессе депортации и списке депортируемых, распространенном в СМИ.

Посольство напомнило агентству, что любой депортируемый латвийский подданный имеет право связаться с посольством. Если депортируемый не имеет действительного проездного документа, посольство незамедлительно выдаст временный проездной документ. Кроме того, если получено такое распоряжение о депортации, все подданные Латвии имеют право вернуться в Латвию, пояснили в министерстве.

МИД и посольство напоминают, что для въезда и пребывания в США необходимо действительное подтверждение электронной системы разрешения на поездки (ESTA), виза или вид на жительство. В случае нарушения иммиграционных правил США лицо может быть задержано, арестовано и депортировано из страны. Ответственным ведомством за получение вида на жительство в США является Служба гражданства и иммиграции США. В указанное учреждение латвийские подданные могут обратиться, чтобы выяснить свой статус пребывания и быть в курсе действий, которые необходимо предпринять для законного пребывания в США.

Доступная в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии информация на 1 января 2025 года свидетельствует, что в реестре физических лиц свое место жительства в США указали 17 845 подданных Латвии. В распоряжении посольства нет информации о статусе пребывания подданных Латвии в США.

Как сообщалось, в списке Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), который включает почти 1,5 миллиона иностранцев, подлежащих высылке, значатся 125 граждан Латвии, сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) со ссылкой на американские СМИ.

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Относительно этих людей принято окончательное решение о высылке, однако они пока не задержаны.

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