"Янитис ушёл дома спокойным и умиротворенным". Жена Яниса Петерса поделилась воспоминаниями

"Я сидела рядом, когда он уходил, и постоянно напоминала ему: "Янитис, мы тебя очень, очень любим!"

"Мы были там, как он и хотел, держась за руки. А в три часа ночи Янитис ушел", - искренне признается жена поэта, признаваясь, что восхищается своим внуком за его мужество смотреть смерти в глаза. "В его возрасте я бы испугалась, я бы давно убежала куда-то, а он схватил меня, говоря: "Ну, Янитис теперь будет с Кришьянитисом".

Байба Петере рассказывает, что Янис Петерс будет покоиться на кладбище Райниса рядом с их сыном Кришьянисом Петерсом, который внезапно умер десять лет назад в возрасте 39 лет.

Соболезнования родным Петерса и почитателям его таланта выразил в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В распространенном тексте обращения президент подчеркнул, что Петерс был выдающимся мастером слова и истинным патриотом Латвии, который силой своих мыслей и слов вдохновил народ на третью Атмоду.

Как сообщает портал literatura.lv, Петерс дебютировал в литературе во второй половине 60-х годов XX века. Самый активный период его творческой деятельности пришелся на 60-80-е годы.

С конца 70-х годов Петерс сосредоточился главным образом на публицистической поэзии. В 80-е годы публицистика стала основным направлением его литературной деятельности.

Поэт сыграл значительную роль в общественных процессах 80-90-х годов XX века. Он был одним из лидеров и основателей Народного фронта Латвии.

Первая половина 1990-х годов в жизни Петерса была связана с периодом активной политической деятельности - он был полномочным представителем правительства Латвии в Москве и чрезвычайным и полномочным послом в России.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!