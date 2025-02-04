27 января в возрасте 85 лет скончался латвийский поэт, общественный деятель и дипломат Янис Петерс. Его жена и главная опора Байба Петере поделилась воспоминаниями о последних минутах жизни мужа в журнале Kas Jauns.
"Янитис ушёл дома спокойным и умиротворенным". Жена Яниса Петерса поделилась воспоминаниями
"Янитис ушёл дома спокойным и умиротворенным, как я ему и обещала".
"Я обещала, что не буду больше тащить его в больницу, если дела пойдут хуже или станет совсем плохо. Поэтому мне пришлось исполнить его волю и прихоть", - говорит его жена Байба Петере, которая 55 лет была замужем за поэтом Янисом Петерисом.
Байба хорошо помнит роковое 27 января. "Из города приехала замечательная бригада, и врач пообещал мне: "Если ему станет плохо, мы не будем его реанимировать".
"Янис попросил меня сделать это, и для меня было важно, чтобы это произошло", - признается Петере. "Он был в легкой коме. Янис ничего мне не сказал, прежде чем уйти. Я влила ему в рот последние три десертные ложки кофе. Поздний утренний кофе с Янисом был для нас ежедневным ритуалом. Я думала, что кофе, возможно, его немного взбодрит. Доктор также сказала: "Хорошо, что я напоила кофе..."
"Врачи надели Янису кислородную маску в постели, и кровать была удобной", - продолжает она. "Все было хорошо. В конце я была с Янисом и нашим младшим внуком, который в какой-то момент сказал: "Смотри, Янис становится таким холодным и таким светлым..."
"Я сидела рядом, когда он уходил, и постоянно напоминала ему: "Янитис, мы тебя очень, очень любим!"
"Мы были там, как он и хотел, держась за руки. А в три часа ночи Янитис ушел", - искренне признается жена поэта, признаваясь, что восхищается своим внуком за его мужество смотреть смерти в глаза. "В его возрасте я бы испугалась, я бы давно убежала куда-то, а он схватил меня, говоря: "Ну, Янитис теперь будет с Кришьянитисом".
Байба Петере рассказывает, что Янис Петерс будет покоиться на кладбище Райниса рядом с их сыном Кришьянисом Петерсом, который внезапно умер десять лет назад в возрасте 39 лет.
Соболезнования родным Петерса и почитателям его таланта выразил в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В распространенном тексте обращения президент подчеркнул, что Петерс был выдающимся мастером слова и истинным патриотом Латвии, который силой своих мыслей и слов вдохновил народ на третью Атмоду.
Как сообщает портал literatura.lv, Петерс дебютировал в литературе во второй половине 60-х годов XX века. Самый активный период его творческой деятельности пришелся на 60-80-е годы.
С конца 70-х годов Петерс сосредоточился главным образом на публицистической поэзии. В 80-е годы публицистика стала основным направлением его литературной деятельности.
Поэт сыграл значительную роль в общественных процессах 80-90-х годов XX века. Он был одним из лидеров и основателей Народного фронта Латвии.
Первая половина 1990-х годов в жизни Петерса была связана с периодом активной политической деятельности - он был полномочным представителем правительства Латвии в Москве и чрезвычайным и полномочным послом в России.
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