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Диджей из Латвии попытался покорить лондонские клубы, выдав себя за другого артиста

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Диджей. Иллюстративное фото
Диджей. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Проживающий в Великобритании гражданин Латвии выступал в качестве диджея в лондонских клубах, выдавая себя за другого популярного артиста, сообщает газета Latvijas Avīze (LA) со ссылкой на портал Cybernews.com.

33-летний гражданин Латвии Илья Гришкевич представился живущему в Лондоне организатору мероприятий и музыкальному продюсеру Ярославу Горовому (известному как DJ Mneemo) как DJ Notsobad и заявил, что решил начать выступать публично.

Однако на самом деле под сценическим псевдонимом Notsobad, не раскрывая своего настоящего имени, работает другой человек - литовский продюсер и композитор Каролис Лабанаускис, который под другим псевдонимом принимал участие в создании известных хитов, например, для таких исполнителей, как Давид Гетта (David Guetta).

Гришкевич, представившись как Notsobad, поначалу предложил Горовому играть в лондонском клубе без какой-либо компенсации. Организатор мероприятий посчитал это предложение очень выгодным, учитывая внушительную онлайн-аудиторию Notsobad.

Подозрения начали возникать после того, как Гришкевич исполнил музыку собственного сочинения, которая, по мнению Горового, была низкого уровня и существенно отличалась от творчества Notsobad в Интернете. По словам Горового, Гришкевич также избегал фотографироваться для рекламных материалов, требуя, чтобы его фотографии были размытыми или чтобы на снимках он был в солнцезащитных очках.

Еще больше подозрения усилились в середине октября прошлого года, когда Гришкевич встретился с возможным партнером по сотрудничеству Люком Пауэром в ночном клубе B London. На вопрос о том, что он думает об использовании в одной из своих композиций гранулярного синтезатора, Гришкевич не смог ответить и оправдался тем, что в создании музыки якобы участвует несколько человек, поэтому он не был осведомлен о технических подробностях.

В конце концов с Пауэром связался настоящий Notsobad, и обман был раскрыт.

На момент начала расследования портала Cybernews.com Гришкевич был недоступен и не отвечал на электронные письма и сообщения в социальных сетях, а несколько его аккаунтов уже были закрыты. Все попытки LA связаться с Гришкевичем, проживающим в Лондоне, чтобы узнать его мнение, также не увенчались успехом.

"Я думаю, его главной целью было стать известным диджеем", - сказал настоящий Notsobad - Лабанаускис - в интервью LA.

"Сейчас, если вы хотите выступать и путешествовать, очень важно создавать свою собственную музыку. Собственная музыка не давала ему такой возможности, поскольку у него не было необходимых навыков. Поэтому он придумал план - нашел успешный проект, основатели которого не были известны широкой публике, и выдал его за свой, создав впечатление, что он успешный диджей и музыкальный продюсер", - делится своим видением произошедшего Каролис.

Поскольку удалить аккаунты мошенника в социальных сетях не представлялось возможным, Каролису пришлось провести расследование и предупредить всех, кого можно было предупредить. Об инциденте также сообщили в полицию Литвы.

Вторая жертва аферы - Горовой, хорошо знакомый с ситуацией в лондонских клубах, - поясняет, что это обычная практика, когда неизвестные диджеи выступают в лондонских клубах бесплатно, чтобы постепенно набирать популярность. Гонорары получают только известные диджеи, имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, поскольку это обеспечивает хорошую посещаемость и прибыль клуба.

"Когда Илья связался с нами, он заявил, что это его первое появление на публике, и представился как человек, который, помимо творческой работы в студии звукозаписи, хочет начать карьеру диджея, - рассказал организатор мероприятия изданию LA. - Мы боялись рисковать, поэтому предложили сыграть в самом конце - в последний час, который обычно менее критичен для общего успеха мероприятия".

В издании также говорится, что подделка аккаунтов латвийских знаменитостей в соцсетях стала почти обычным явлением. Например, Роберт Леясмейерс, известный как диджей и музыкальный продюсер, также столкнулся с несколькими фейковыми аккаунтами, имитирующими его. Леясмейерс отмечает, что в данном случае целью может быть выманивание денег у подписчиков.

"Вероятно, через какое-то время самозванец объявит - сейчас трудные времена, завтра играть, вы не можете перевести деньги? Или [он якобы] застрял где-то в аэропорту и нужны деньги. Возможно, кто-то переведет, потому что подумает - Роберт Леясмейерс - известный в Латвии диджей, может, у него действительно проблемы, он вернет деньги", - поделился мыслями Леясмейерс.

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