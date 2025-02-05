Проживающий в Великобритании гражданин Латвии выступал в качестве диджея в лондонских клубах, выдавая себя за другого популярного артиста, сообщает газета Latvijas Avīze (LA) со ссылкой на портал Cybernews.com.
Диджей из Латвии попытался покорить лондонские клубы, выдав себя за другого артиста
33-летний гражданин Латвии Илья Гришкевич представился живущему в Лондоне организатору мероприятий и музыкальному продюсеру Ярославу Горовому (известному как DJ Mneemo) как DJ Notsobad и заявил, что решил начать выступать публично.
Однако на самом деле под сценическим псевдонимом Notsobad, не раскрывая своего настоящего имени, работает другой человек - литовский продюсер и композитор Каролис Лабанаускис, который под другим псевдонимом принимал участие в создании известных хитов, например, для таких исполнителей, как Давид Гетта (David Guetta).
Гришкевич, представившись как Notsobad, поначалу предложил Горовому играть в лондонском клубе без какой-либо компенсации. Организатор мероприятий посчитал это предложение очень выгодным, учитывая внушительную онлайн-аудиторию Notsobad.
Подозрения начали возникать после того, как Гришкевич исполнил музыку собственного сочинения, которая, по мнению Горового, была низкого уровня и существенно отличалась от творчества Notsobad в Интернете. По словам Горового, Гришкевич также избегал фотографироваться для рекламных материалов, требуя, чтобы его фотографии были размытыми или чтобы на снимках он был в солнцезащитных очках.
Еще больше подозрения усилились в середине октября прошлого года, когда Гришкевич встретился с возможным партнером по сотрудничеству Люком Пауэром в ночном клубе B London. На вопрос о том, что он думает об использовании в одной из своих композиций гранулярного синтезатора, Гришкевич не смог ответить и оправдался тем, что в создании музыки якобы участвует несколько человек, поэтому он не был осведомлен о технических подробностях.
В конце концов с Пауэром связался настоящий Notsobad, и обман был раскрыт.
На момент начала расследования портала Cybernews.com Гришкевич был недоступен и не отвечал на электронные письма и сообщения в социальных сетях, а несколько его аккаунтов уже были закрыты. Все попытки LA связаться с Гришкевичем, проживающим в Лондоне, чтобы узнать его мнение, также не увенчались успехом.
"Я думаю, его главной целью было стать известным диджеем", - сказал настоящий Notsobad - Лабанаускис - в интервью LA.
"Сейчас, если вы хотите выступать и путешествовать, очень важно создавать свою собственную музыку. Собственная музыка не давала ему такой возможности, поскольку у него не было необходимых навыков. Поэтому он придумал план - нашел успешный проект, основатели которого не были известны широкой публике, и выдал его за свой, создав впечатление, что он успешный диджей и музыкальный продюсер", - делится своим видением произошедшего Каролис.
Поскольку удалить аккаунты мошенника в социальных сетях не представлялось возможным, Каролису пришлось провести расследование и предупредить всех, кого можно было предупредить. Об инциденте также сообщили в полицию Литвы.
Вторая жертва аферы - Горовой, хорошо знакомый с ситуацией в лондонских клубах, - поясняет, что это обычная практика, когда неизвестные диджеи выступают в лондонских клубах бесплатно, чтобы постепенно набирать популярность. Гонорары получают только известные диджеи, имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, поскольку это обеспечивает хорошую посещаемость и прибыль клуба.
"Когда Илья связался с нами, он заявил, что это его первое появление на публике, и представился как человек, который, помимо творческой работы в студии звукозаписи, хочет начать карьеру диджея, - рассказал организатор мероприятия изданию LA. - Мы боялись рисковать, поэтому предложили сыграть в самом конце - в последний час, который обычно менее критичен для общего успеха мероприятия".
В издании также говорится, что подделка аккаунтов латвийских знаменитостей в соцсетях стала почти обычным явлением. Например, Роберт Леясмейерс, известный как диджей и музыкальный продюсер, также столкнулся с несколькими фейковыми аккаунтами, имитирующими его. Леясмейерс отмечает, что в данном случае целью может быть выманивание денег у подписчиков.
"Вероятно, через какое-то время самозванец объявит - сейчас трудные времена, завтра играть, вы не можете перевести деньги? Или [он якобы] застрял где-то в аэропорту и нужны деньги. Возможно, кто-то переведет, потому что подумает - Роберт Леясмейерс - известный в Латвии диджей, может, у него действительно проблемы, он вернет деньги", - поделился мыслями Леясмейерс.
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