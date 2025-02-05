33-летний гражданин Латвии Илья Гришкевич представился живущему в Лондоне организатору мероприятий и музыкальному продюсеру Ярославу Горовому (известному как DJ Mneemo) как DJ Notsobad и заявил, что решил начать выступать публично.

Однако на самом деле под сценическим псевдонимом Notsobad, не раскрывая своего настоящего имени, работает другой человек - литовский продюсер и композитор Каролис Лабанаускис, который под другим псевдонимом принимал участие в создании известных хитов, например, для таких исполнителей, как Давид Гетта (David Guetta).

Гришкевич, представившись как Notsobad, поначалу предложил Горовому играть в лондонском клубе без какой-либо компенсации. Организатор мероприятий посчитал это предложение очень выгодным, учитывая внушительную онлайн-аудиторию Notsobad.

Подозрения начали возникать после того, как Гришкевич исполнил музыку собственного сочинения, которая, по мнению Горового, была низкого уровня и существенно отличалась от творчества Notsobad в Интернете. По словам Горового, Гришкевич также избегал фотографироваться для рекламных материалов, требуя, чтобы его фотографии были размытыми или чтобы на снимках он был в солнцезащитных очках.