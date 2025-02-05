В Риге, Даугавпилсе и Лиепае пройдут сольные концерты королей эпохи диско - группы Eruption во главе с легендарной солисткой Прешес Уилсон (Precious Wilson). Среди хитов коллектива - известные композиции One Way Ticket и I Can't Stand the Rain.
В Латвии выступят легенды диско Eruption - авторы хита One Way Ticket
Все началось в 1974 году в Лондоне - на основе группы Silent Eruption ("Тихое извержение") создался коллектив Eruption. В его состав входили фронтмен Линдел Лесли, гитаристы Грег и Морган Перрино, клавишник Джерри Уилльямс и ударник Эрик Кингсли. Через год в группу пришла 18-летняя бэк-вокалистка Прешес Уилсон, которая остается бессменной звездой группы до наших дней.
В 1975 году группа побеждает на конкурсе RCA Soul Search Contest и получает возможность записать свой дебютный сингл Let Me Take You Back In Time. На гастролях в Германии их замечает легендарный музыкальный продюсер группы Boney M. Фрэнк Фариан, который заинтересовался экзотическими артистами. Он берется за их продвижение.
Музыканты подписывают контракт с западногерманской фирмой грамзаписи Hansa Records. Сначала участники Eruption выступали на совместных концертах с Boney M., но вскоре начался массовый выпуск их альбомов и синглов и, как следствие, волна популярности.
Eruption - One Way Ticket
Знаковая песня коллектива I Can't Stand the Rain взорвала мировые чарты в 1977 году и стала гимном целого поколения. Второй сингл, который на сегодня является настоящей классикой диско - One Way Ticket (1978 год) - сделал невозможное. Третий сингл - Go Johnny Go (1981 год) - также мгновенно покорил сердца слушателей.
Группа записала четыре студийных альбома, общее количество проданных дисков превысило 60 миллионов экземпляров.
Критики до сих пор спорят о причинах феноменального успеха Eruption. Репертуар группы изобилует композициями в стиле соул, фанк и джаз-рок, что, возможно, повлияло на восприятие их творчества широкой публикой.
Eruption - I Can't Stand the Rain
Но большая часть успеха - глубокий и проникновенный вокал солистки Прешес Уилсон, родившейся на Ямайке. В 7-летнем возрасте будущая певица вместе с семьей перебралась в Великобританию. Вокальный дар Уилсон оценили не только миллионы фанатов Eruption, но и сэр Элтон Джон, который пригласил певицу в свой музыкальный проект под названием Duets. В 90-х певица также блистала в легендарном бродвейском мюзикле Blues In The Night, в котором спела одну из ведущих партий.
Новая волна популярности к Eruption вернулась в 2016 году, когда британский рекорд-лейбл Cherry Records/BBR (дочерний лейбл медиагиганта Sony Music) выпустил новое издание двух классических альбомов Eruption feat.Precious Wilson (I Can't Stand the Rain/1977 и Leave A Light/1979). Это событие было приурочено к 75-летию продюсера группы Фрэнка Фариана.
Концерт Eruption в Риге пройдет 1 мая во дворце культуры ВЭФ, в Лиепае - 2 мая в концертном зале Lielais Dzintars, а в Даугавпилсе - 3 мая в Даугавпилсском дворце культуры.
Билеты доступны на портале bilesuserviss.lv.
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