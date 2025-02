В Латвии выступят легенды диско Eruption - авторы хита One Way Ticket

В 1975 году группа побеждает на конкурсе RCA Soul Search Contest и получает возможность записать свой дебютный сингл Let Me Take You Back In Time. На гастролях в Германии их замечает легендарный музыкальный продюсер группы Boney M. Фрэнк Фариан, который заинтересовался экзотическими артистами. Он берется за их продвижение.

Eruption - One Way Ticket

Знаковая песня коллектива I Can't Stand the Rain взорвала мировые чарты в 1977 году и стала гимном целого поколения. Второй сингл, который на сегодня является настоящей классикой диско - One Way Ticket (1978 год) - сделал невозможное. Третий сингл - Go Johnny Go (1981 год) - также мгновенно покорил сердца слушателей.