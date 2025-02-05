В Латвии выступят легенды диско Eruption - авторы хита One Way Ticket

Группа записала четыре студийных альбома, общее количество проданных дисков превысило 60 миллионов экземпляров.

Критики до сих пор спорят о причинах феноменального успеха Eruption. Репертуар группы изобилует композициями в стиле соул, фанк и джаз-рок, что, возможно, повлияло на восприятие их творчества широкой публикой.

Eruption - I Can't Stand the Rain

Но большая часть успеха - глубокий и проникновенный вокал солистки Прешес Уилсон, родившейся на Ямайке. В 7-летнем возрасте будущая певица вместе с семьей перебралась в Великобританию. Вокальный дар Уилсон оценили не только миллионы фанатов Eruption, но и сэр Элтон Джон, который пригласил певицу в свой музыкальный проект под названием Duets. В 90-х певица также блистала в легендарном бродвейском мюзикле Blues In The Night, в котором спела одну из ведущих партий.

Новая волна популярности к Eruption вернулась в 2016 году, когда британский рекорд-лейбл Cherry Records/BBR (дочерний лейбл медиагиганта Sony Music) выпустил новое издание двух классических альбомов Eruption feat.Precious Wilson (I Can't Stand the Rain/1977 и Leave A Light/1979). Это событие было приурочено к 75-летию продюсера группы Фрэнка Фариана.

Прешес Уилсон Фото: Пресс-фото

Концерт Eruption в Риге пройдет 1 мая во дворце культуры ВЭФ, в Лиепае - 2 мая в концертном зале Lielais Dzintars, а в Даугавпилсе - 3 мая в Даугавпилсском дворце культуры.

Билеты доступны на портале bilesuserviss.lv.

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