В латвийских аптеках планируют ввести новые услуги

Аптеки будут развивать такие услуги, как корректировка назначенных лекарств (лечения), продление рецептов, составление отчетов о приеме лекарств и отчетов о медикаментозной терапии.

Кроме того, планируется внедрение мониторинга терапии хронических больных, консультаций провизоров в центрах социальной помощи, удаления клещей и отправки их в лабораторию, экспресс-анализов капиллярной крови или слюны, определения уровня витамина D и других услуг.

Поправки также разграничивают услуги, предоставляемые фармацевтом и клиническим фармацевтом. В то же время планируется организовать дополнительное необходимое обучение фармацевтов совместно с Латвийской ассоциацией фармацевтов для внедрения новых услуг.

Министерство отмечает, что внедрение новых фармацевтических услуг будет не обязательным требованием для всех аптек, а возможностью для заинтересованных аптек предоставлять такие услуги, для постепенного внедрения которых будет выделено время.

С помощью поправок VM надеется как усилить роль фармацевтов, так и разъяснять пациентам правила безопасного и ответственного использования лекарств.

Министерство отмечает, что пациенты в Латвии часто получают неполную информацию о назначенных им лекарствах и их побочных эффектах.