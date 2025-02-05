Министерство здравоохранения (VM) намерено ввести несколько новых услуг в сфере фармацевтической помощи. Об этом свидетельствуют поправки к Положению об аптечной деятельности.
В латвийских аптеках планируют ввести новые услуги
Аптеки будут развивать такие услуги, как корректировка назначенных лекарств (лечения), продление рецептов, составление отчетов о приеме лекарств и отчетов о медикаментозной терапии.
Кроме того, планируется внедрение мониторинга терапии хронических больных, консультаций провизоров в центрах социальной помощи, удаления клещей и отправки их в лабораторию, экспресс-анализов капиллярной крови или слюны, определения уровня витамина D и других услуг.
Поправки также разграничивают услуги, предоставляемые фармацевтом и клиническим фармацевтом. В то же время планируется организовать дополнительное необходимое обучение фармацевтов совместно с Латвийской ассоциацией фармацевтов для внедрения новых услуг.
Министерство отмечает, что внедрение новых фармацевтических услуг будет не обязательным требованием для всех аптек, а возможностью для заинтересованных аптек предоставлять такие услуги, для постепенного внедрения которых будет выделено время.
С помощью поправок VM надеется как усилить роль фармацевтов, так и разъяснять пациентам правила безопасного и ответственного использования лекарств.
Министерство отмечает, что пациенты в Латвии часто получают неполную информацию о назначенных им лекарствах и их побочных эффектах.
Расширяя услуги фармацевтов, Минздрав надеется сократить закупку и стоимость ненужных лекарств, вред от их неправильного применения, а также сэкономить время врачей за счет сокращения необходимости дополнительных консультаций.
Министерство подчеркивает, что нерациональное использование лекарств - одна из самых больших проблем в лечении пациентов во всем мире. Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, VM отмечает, что около половины лекарств выписываются, приобретаются и используются не по назначению. Распространена избыточная медикаментозная терапия, которая снижает качество лечения и повышает риск побочных эффектов. Это также может привести к резистентности к определенным лекарствам, ненужным финансовым тратам и снижению доверия к системе здравоохранения.
Предложения основаны на выводах рабочей группы, созданной VM для изучения возможностей расширения фармацевтической помощи. В рабочую группу вошли представители Национальной службы здравоохранения, Рижского университета им. Страдиня, Латвийской ассоциации аптекарей, Латвийского университета, Ассоциации малых аптек, Латвийского общества фармацевтов, Ассоциации фармацевтического ухода, Аптечного общества и Латвийского общества врачей.
Консультации по проекту будут проводиться в помещении VM 18 февраля в 14:00 - как очно, так и дистанционно. Заинтересованные лица могут зарегистрироваться для участия в них на портале правовых актов.
После общественных консультаций поправки будут направлены в Кабинет министров для дальнейшего утверждения.
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