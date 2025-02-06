Неполный месяц назад под Кекавой пьяный водитель совершал маневр обгона, который закончился неудачно в стене жилого дома. Пьяный водитель бусика не справился с управлением и нанес значительный вред проживающей недалеко от Бауского шоссе семье, которая борется с последствиями этого собственными силами, сообщает передача Degpunktā.
Пробитую пьяным водителем стену пострадавшие чинят сами. Чего ждать от страховщиков?
Хозяйка Лиене рассказывает, что после пережитого на помощь пришли неравнодушные люди, которые помогли как материалами, так и рабочей силой. Дыру в стене удалось "залатать", так как холодное время года не позволяло "затягивать" проблему.
"Использовали все, что было дома", - говорит Лиене.
Причиненный пьяным водителем ущерб прибыли оценить специалист по установлению размера ущерба и представитель офиса страховщика.
В данный момент Лиене непонятно, чего ждать от страховщиков.
Обязательное страхование гражданской ответственности покрывает имущественный ущерб, включая пробитую стену дома, однако из-за алкогольного опьянения водителя страховщику придется подать иск против него.
Пострадавших эти юридические процессы не касаются - как семья Лиене получит компенсацию?
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