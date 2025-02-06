Пробитую пьяным водителем стену пострадавшие чинят сами. Чего ждать от страховщиков?

Хозяйка Лиене рассказывает, что после пережитого на помощь пришли неравнодушные люди, которые помогли как материалами, так и рабочей силой. Дыру в стене удалось "залатать", так как холодное время года не позволяло "затягивать" проблему.

"Использовали все, что было дома", - говорит Лиене.

Причиненный пьяным водителем ущерб прибыли оценить специалист по установлению размера ущерба и представитель офиса страховщика.

В данный момент Лиене непонятно, чего ждать от страховщиков.

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Обязательное страхование гражданской ответственности покрывает имущественный ущерб, включая пробитую стену дома, однако из-за алкогольного опьянения водителя страховщику придется подать иск против него.

Пострадавших эти юридические процессы не касаются - как семья Лиене получит компенсацию?

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