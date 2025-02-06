Сейм обсуждает возможность ограничить туризм в Беларусь

Хотя власти постоянно призывают людей не ездить в Беларусь, в прошлом году ее посетили почти 57 000 граждан и более 17 000 неграждан.

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По данным белорусской правозащитной организации "Весна", в настоящее время четверо латвийцев обвиняются в Беларуси в политически мотивированных преступлениях. Трое обратились за помощью к Министерству иностранных дел.

Как сообщила парламентский секретарь министерства Даце Мелбарде, это такие обвинения, как критика режима, поддержка санкций, угроза национальной безопасности, оскорбление достоинства и чести, если критика высказывалась в адрес руководства страны.

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Возможности Латвии помочь этим людям сильно ограничены. Посетить обвиняемых может только консул, но общение проходит под строгим надзором и на русском языке.

Представители Латвии не могут присутствовать на заседаниях суда, поскольку они закрыты, а других правовых инструментов помощи не существует.

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Как указала директор департамента международного сотрудничества Министерства юстиции Байба Зиемеле, также невозможно запросить передачи осужденных в Беларуси латвийцев для отбывания наказания в Латвии.

"Даже если бы мы могли принять политзаключенного для исполнения приговора, это поднимает другой вопрос - означает ли это наше согласие с тем, что вынесенный в Беларуси приговор справедлив и мы признаем его законным? Хотим ли мы этого?" - сказала Зиемеле.

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