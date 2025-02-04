Учитывая различные гибридные угрозы, министр подчеркнул необходимость продолжать разъяснительную работу с людьми, которые все же решают отправиться в соседние страны - Россию и Беларусь, объясняя им возможные последствия таких действий, о которых говорится в отчетах Службы государственной безопасности (VDD).

"С агрессором следует поддерживать как можно меньше контактов - как на индивидуальном, так и на государственном уровне. Да, отношения не разорваны полностью, но риски необходимо осознавать, обсуждать их, и людям следует прислушаться к призывам не ездить ни в Россию, ни в Беларусь", - подчеркнул министр.

Он отметил, что важно осознавать: мы живем в условиях гибридных угроз, угроза вполне реальна, и необходимо быть готовыми к различным сценариям. Поэтому, чтобы повысить осведомленность о том, как действовать в кризисных ситуациях, Спрудс призвал жителей ознакомиться с информационными материалами, разработанными Министерством обороны.

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Как сообщалось ранее, в этом году вредоносные действия, организуемые Россией в Латвии, могут стать более разнообразными, заключила Служба государственной безопасности.