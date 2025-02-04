Жителям Латвии следует прислушаться к призывам не ездить в Россию и Беларусь, заявил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.
Учитывая различные гибридные угрозы, министр подчеркнул необходимость продолжать разъяснительную работу с людьми, которые все же решают отправиться в соседние страны - Россию и Беларусь, объясняя им возможные последствия таких действий, о которых говорится в отчетах Службы государственной безопасности (VDD).
"С агрессором следует поддерживать как можно меньше контактов - как на индивидуальном, так и на государственном уровне. Да, отношения не разорваны полностью, но риски необходимо осознавать, обсуждать их, и людям следует прислушаться к призывам не ездить ни в Россию, ни в Беларусь", - подчеркнул министр.
Он отметил, что важно осознавать: мы живем в условиях гибридных угроз, угроза вполне реальна, и необходимо быть готовыми к различным сценариям. Поэтому, чтобы повысить осведомленность о том, как действовать в кризисных ситуациях, Спрудс призвал жителей ознакомиться с информационными материалами, разработанными Министерством обороны.
Как сообщалось ранее, в этом году вредоносные действия, организуемые Россией в Латвии, могут стать более разнообразными, заключила Служба государственной безопасности.
VDD отмечает, что Россия, несомненно, в этом году продолжит предпринимать попытки повлиять на общественные и политические процессы в Латвии, в том числе с помощью агрессивных методов. Как свидетельствует анализ VDD, организованные Россией в Латвии вредоносные действия могут стать более разнообразными, заявил в пресс-релизе к отчету о деятельности VDD в прошлом году начальник службы Нормунд Межвиетс.
В этом году российские спецслужбы продолжат активную деятельность против Латвии, сохраняя прежний уровень агрессивности, говорится в документе.
В спектре вызовов для безопасности Латвии важное место займут риски инспирированных российскими спецслужбами диверсий. Диверсии как составная часть гибридной войны могут быть использованы для дестабилизации внутренней безопасности страны, повреждения инфраструктуры и появления чувства небезопасности в обществе. Возрастание этих рисков связано с изменением тактики Кремля, который интерпретирует вторжение в Украину уже не как локальную войну, а как геополитический конфликт с НАТО.
В то же время традиционные разведывательные действия - вербовка жителей Латвии для конспиративного получения сведений - останутся основой деятельности российских разведслужб. Российские спецслужбы и впредь будут в основном интересоваться сведениями о военной и гражданской обороне, а также будут использовать благоприятные условия для получения информации об энергетической и транзитной политике Латвии, событиях с пропагандистским потенциалом и позиции Латвии по вопросам международных отношений в связи с политикой Кремля, прогнозирует VDD.
Целью вербовки также будут лица, которые могут повлиять на принятие решений в соответствии с интересами России.
В свою очередь, белорусские спецслужбы продолжат тесное сотрудничество с российскими разведслужбами. Это сотрудничество может проявляться как на информационном, так и на физическом уровне, например, путем организации инцидентов на границе или содействия нелегальной миграции.
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