План презентует особый представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлогг, указали собеседники Bloomberg, пишет ВВС.

То, насколько детальным будет обсуждение предложений Трампа и в каком формате это будет происходить, источники не пояснили.

Мюнхенская конференция пройдет с 14 по 16 февраля.

Из предыдущих комментариев Келлогга можно понять, что это план по достижению того, что соратники Трампа называют "миром через силу", комментирует Bloomberg.

Агентство допускает, что речь идет о замораживании конфликта, при котором Украине будут предоставлены гарантии безопасности против нового нападения России.

Келлогг дал понять, что США хотели бы, чтобы в Украине прошли президентские выборы, в свою очередь, сам Трамп на этой неделе сообщил, что взамен на военную помощь Киеву хочет получить редкоземельные металлы.

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Келлогг подтвердил, что планирует посетить Мюнхенскую конференцию.

"Я встречусь с союзниками Америки, которые хотят с нами сотрудничать", - отметил он в социальной сети Х.

Президент США после своей инаугурации пригрозил Москве масштабными санкциями, если Россия не начнет мирные переговоры.

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