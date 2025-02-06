Союзники США ожидают, что администрация президента Дональда Трампа на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии презентует план по окончанию войны, начатой Россией против Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
План презентует особый представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлогг, указали собеседники Bloomberg, пишет ВВС.
То, насколько детальным будет обсуждение предложений Трампа и в каком формате это будет происходить, источники не пояснили.
Мюнхенская конференция пройдет с 14 по 16 февраля.
Из предыдущих комментариев Келлогга можно понять, что это план по достижению того, что соратники Трампа называют "миром через силу", комментирует Bloomberg.
Агентство допускает, что речь идет о замораживании конфликта, при котором Украине будут предоставлены гарантии безопасности против нового нападения России.
Келлогг дал понять, что США хотели бы, чтобы в Украине прошли президентские выборы, в свою очередь, сам Трамп на этой неделе сообщил, что взамен на военную помощь Киеву хочет получить редкоземельные металлы.
Келлогг подтвердил, что планирует посетить Мюнхенскую конференцию.
"Я встречусь с союзниками Америки, которые хотят с нами сотрудничать", - отметил он в социальной сети Х.
Президент США после своей инаугурации пригрозил Москве масштабными санкциями, если Россия не начнет мирные переговоры.
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