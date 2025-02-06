Обязателен ли дневной сон в детском саду? Разъясняет Бюро омбудсмена

Как отмечает Бюро, согласно правовому регулированию детский сад должен обеспечить детям отдых после обеда и возможность спать в это время. Таким образом, сон не является обязательным.

Дети могут заниматься другими спокойными и тихими видами деятельности, если это не ухудшает их самочувствие и не мешает другим детям заснуть и спать.

Специалисты подчеркивают, что при организации отдыха детей после обеда необходимо учитывать уровень их развития и потребности.

Специалисты Центра эпилепсии и медицины сна Детской клинической университетской больницы указывают, что детям до четырех лет дневной сон в большинстве случаев необходим, однако детям в обязательном школьном возрасте (от пяти до шести лет) он может не требоваться.

Однако, как отмечает Бюро, потребность в дневном сне следует рассматривать с учетом времени пребывания ребенка в детском саду. Если ребенок находится там от восьми до десяти часов, семье может быть трудно обеспечить необходимый общий суточный сон в 10–13 часов. Если же ребенок находится в детском саду от 10 до 12 часов, то получить необходимое количество сна без дневного сна вообще невозможно.

По данным Бюро, для полноценного развития детям дошкольного возраста необходимо в сутки в среднем:

11–14 часов сна в возрасте от одного до двух лет;

10–13 часов в возрасте от трех до пяти лет;

9–11 часов в возрасте от шести до семи лет.