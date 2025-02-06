Обеспечение дневного сна в детском саду является обязательным только в том случае, если он необходим ребенку, сообщили агентству LETA в Бюро омбудсмена.
Обязателен ли дневной сон в детском саду? Разъясняет Бюро омбудсмена
Как подчеркивают в Бюро, если ребенку дневной сон не нужен, его нельзя заставлять спать. Потребность в дневном сне зависит от общего количества часов сна, необходимого ребенку для полноценного развития, который варьируется в зависимости от возраста.
При этом омбудсмен в ходе проверки установил, что в нормативном регулировании недостатков нет - оно предусматривает обязанность обеспечивать детям отдых, но не обязывает их спать.
Руководитель отдела прав ребенка Бюро омбудсмена Лайла Гравере отмечает, что, по мнению Бюро, необходимо улучшить понимание дошкольными учреждениями организации отдыха в обеденное время, а также того, что сон не должен быть обязательным для детей, которым он не нужен.
"Руководство детского сада должно найти решение для обеспечения альтернативного отдыха ребенку и не вправе просить родителей забирать ребенка из учреждения до обеда или менять детский сад. Ключевое слово - понимание потребностей ребенка", - подчеркивает Гравере.
Омбудсмен неоднократно получал жалобы от родителей, недовольных практикой детских садов в этом вопросе.
В частности, в детском саду всех детей заставляют спать после обеда, хотя конкретному ребенку дневной сон не требуется. В результате ребенок сопротивляется дневному сну, что приводит к нарушениям поведения, на которые жалуются сотрудники детского сада. В некоторых случаях родители получали рекомендации забирать ребенка до сна.
Как отмечает Бюро, согласно правовому регулированию детский сад должен обеспечить детям отдых после обеда и возможность спать в это время. Таким образом, сон не является обязательным.
Дети могут заниматься другими спокойными и тихими видами деятельности, если это не ухудшает их самочувствие и не мешает другим детям заснуть и спать.
Специалисты подчеркивают, что при организации отдыха детей после обеда необходимо учитывать уровень их развития и потребности.
Специалисты Центра эпилепсии и медицины сна Детской клинической университетской больницы указывают, что детям до четырех лет дневной сон в большинстве случаев необходим, однако детям в обязательном школьном возрасте (от пяти до шести лет) он может не требоваться.
Однако, как отмечает Бюро, потребность в дневном сне следует рассматривать с учетом времени пребывания ребенка в детском саду. Если ребенок находится там от восьми до десяти часов, семье может быть трудно обеспечить необходимый общий суточный сон в 10–13 часов. Если же ребенок находится в детском саду от 10 до 12 часов, то получить необходимое количество сна без дневного сна вообще невозможно.
По данным Бюро, для полноценного развития детям дошкольного возраста необходимо в сутки в среднем:
- 11–14 часов сна в возрасте от одного до двух лет;
- 10–13 часов в возрасте от трех до пяти лет;
- 9–11 часов в возрасте от шести до семи лет.
В Бюро также подчеркивают, что недостаток или плохое качество сна может повлиять как на здоровье ребенка, так и на благополучие семьи.
Например, у ребенка могут наблюдаться проблемы с поведением - раздражительность, сложности с контролем импульсов и эмоций, а также симптомы, схожие с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Кроме того, в будущем может увеличиться масса тела, повыситься риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипертонии, а также чаще встречаться аллергический ринит.
Недостаток сна также влияет на благополучие семьи - он может привести к депрессии, повышенному уровню стресса у родителей или опекунов.
Доказано, что хороший сон в раннем детстве является одним из факторов, влияющих на развитие когнитивных способностей в школьном возрасте.
Если ребенок не хочет спать в детском саду, в Бюро советуют оценить его режим сна, соответствует ли он возрастной норме и чувствует ли себя ребенок хорошо без дневного сна.
Также в Бюро отмечают, что режим дня дома может отличаться от режима в детском саду. Если ребенок не спит дома, это не означает, что ему не нужен дневной сон в детском саду. А если он находится в детском саду более восьми часов, скорее всего, без дневного сна он не сможет получить необходимое количество сна в сутки.
В случае отказа ребенка от дневного сна рекомендуется проконсультироваться со специалистом по сну.
Если же дневной сон действительно не требуется, родители могут обратиться в детский сад с просьбой найти индивидуальное решение для их ребенка.
Возможными альтернативами дневного сна в Бюро называют:
- отдых в кровати с возможностью заниматься спокойными занятиями, например, смотреть книгу, слушать аудиосказку или музыку в наушниках (с трех лет), играть в спокойные игры;
- отдых на полу, лежа на коврике или подушках, с возможностью выполнять индивидуальные занятия;
- для детей в обязательном школьном возрасте предусмотрен более короткий отдых, который может включать пребывание в горизонтальном положении, после чего ребенок может продолжить спокойные занятия;
- если ребенок не засыпает в течение 20 минут, ему можно позволить встать и заняться тихими видами деятельности;
- по возможности ребенку можно организовать отдых в другой комнате, отдельно от детей, которые спят.
Омбудсмен также изучил практику латвийских самоуправлений по этому вопросу. Она показала, что подходы к организации отдыха после обеда в детских садах различны.
"Учитывая, что в большинстве случаев детям пяти-шести лет дневной сон может не требоваться, позитивной является практика самоуправлений, предусматривающих различные подходы к организации отдыха для детей в обязательном школьном возрасте. Это соответствует наилучшим интересам ребенка", - добавила Гравере.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!