Главу МВД Козловскиса не удалось отстранить от должности

С критикой в адрес Козловскиса выступила и депутат оппозиции Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте"). Она заявила, что поведение футбольных фанатов не стало неожиданностью, и выразила недоумение, почему памятник не был огорожен заранее.

Лиепиня также подчеркнула, что министр несет ответственность за работу начальника Государственной полиции Арманда Рукса, который в момент, когда уже была доступна информация о беспорядках, находился на трибунах стадиона.

Депутат Сейма Эдгар Таварс ("Объединенный список"), поддержавший требование об отставке, заявил, что структуры Государственной полиции годами ослабляются.

Он отметил, что хотел бы услышать объяснение премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") о том, почему Козловскису следует сохранить свою должность.

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Ранее сообщалось, что правление Национального объединения после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом ("Новое Единство") приняло решение потребовать его отставки.

Нацобъединение отмечает, что во время беспорядков, устроенных футбольными фанатами вечером 23 января, не удалось обеспечить защиту символа государства - памятника Свободы. За это необходимо нести политическую ответственность.

Хотя ответственные учреждения заявляют, что памятник не получил физических повреждений, символический ущерб невозможно измерить.

Любые нарушения в этом месте являются не только недопустимыми и позорными, но и подрывают основы государственности, бросая тень на способность институтов своевременно реагировать на подобные инциденты.

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