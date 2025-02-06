В четверг, 6 февраля, большинство депутатов Сейма отклонили требование оппозиции об отставке министра внутренних дел Рихарда Козловскиса.
Главу МВД Козловскиса не удалось отстранить от должности
Против отставки Козловскиса проголосовали 50 депутатов правящей коалиции. За его отставку высказались 37 депутатов от Национального объединения, "Объединенного списка" и партии "Стабильности!".
Перед голосованием в Сейме Рихард Козловскис в своей речи отчитался о проделанной работе, отметив, что уже многое сделано для укрепления внутренней безопасности. Он также говорил о планах на будущее, направленных на то, чтобы жители чувствовали себя максимально защищенными.
Говоря о беспорядках, устроенных футбольными фанатами в центре Риги, Козловскис подчеркнул, что не всегда можно применять силу.
Депутат Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение), критикуя министра, заявил, что работа не была выполнена должным образом, и напомнил, что нападению подвергся памятник Свободы.
Артур Бутанс (Нацобъединение) также раскритиковал работу Министерства внутренних дел, заявив, что изначально следовало предотвратить сам факт массового скопления людей, чтобы не допустить совершения преступных действий.
"Почему до этого вообще дошло, почему памятник Свободы не был огорожен?" - спрашивал депутат, отметив, что место сбора фанатов было заранее известно каждому, кто хоть немного следил за ситуацией.
С критикой в адрес Козловскиса выступила и депутат оппозиции Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте"). Она заявила, что поведение футбольных фанатов не стало неожиданностью, и выразила недоумение, почему памятник не был огорожен заранее.
Лиепиня также подчеркнула, что министр несет ответственность за работу начальника Государственной полиции Арманда Рукса, который в момент, когда уже была доступна информация о беспорядках, находился на трибунах стадиона.
Депутат Сейма Эдгар Таварс ("Объединенный список"), поддержавший требование об отставке, заявил, что структуры Государственной полиции годами ослабляются.
Он отметил, что хотел бы услышать объяснение премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") о том, почему Козловскису следует сохранить свою должность.
Ранее сообщалось, что правление Национального объединения после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом ("Новое Единство") приняло решение потребовать его отставки.
Нацобъединение отмечает, что во время беспорядков, устроенных футбольными фанатами вечером 23 января, не удалось обеспечить защиту символа государства - памятника Свободы. За это необходимо нести политическую ответственность.
Хотя ответственные учреждения заявляют, что памятник не получил физических повреждений, символический ущерб невозможно измерить.
Любые нарушения в этом месте являются не только недопустимыми и позорными, но и подрывают основы государственности, бросая тень на способность институтов своевременно реагировать на подобные инциденты.
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