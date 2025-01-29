Силиня комментирует требование Нацобъединения об отставке Козловскиса

Хотя ответственные учреждения заявляют, что памятник не получил физических повреждений, символический ущерб невозможно измерить.

Любые нарушения в этом месте являются не только недопустимыми и позорными, но и подрывают основы государственности, бросая тень на способность институтов своевременно реагировать на подобные инциденты.

Нацобъединение напоминает, что в 2013 году, когда сферу внутренних дел также возглавлял Рихард Козловскис, не удалось защитить памятник Свободы во время беспорядков, вызванных противниками шествия в память латышских легионеров 16 марта.

По мнению Национального объединения, события 23 января 2025 года нельзя воспринимать как незначительный инцидент - это должно быть воспринято как предупреждение о недостатках в системе обеспечения общественного порядка, за которую несет политическую ответственность министр внутренних дел.

Партия считает, что ресурсы МВД также недостаточно укреплены, в том числе все еще не хватает полицейских, а в секторе внутренних дел не обеспечен соответствующий уровень заработной платы.

В бюджете на 2025 год Нацобъединение предлагало выделить средства на повышение зарплат сотрудников полиции до уровня сотрудников оборонного сектора, однако предложение было отклонено.

В то же время Нацобъединение подчеркивает, что после инцидентов у памятника Свободы порядок около стадиона "Даугава", где проходила футбольная игра, был обеспечен профессионально и адекватно, так как были задействованы значительные ресурсы служб порядка.