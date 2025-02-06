Министр просит Центр госязыка не проверять знание латышского у учителей, для которых он родной

В Минюсте подчеркивают, что латышский язык является основой национальной идентичности Латвии и его использование в настоящий момент является важным аспектом национальной безопасности. Государство должно заботиться о том, чтобы латышский язык действительно выполнял функцию государственного, как это предусмотрено Конституцией.

Знание латышского языка и его использование в школах является законным требованием, и как педагоги, так и руководство школ несут ответственность за организацию учебного процесса в соответствии с законодательством, напомнили в министерстве.

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Ранее сообщалось, что самоуправление Даугавпилса обратилось в соответствующие инстанции с просьбой прекратить проверки знания государственного языка у педагогов в середине учебного года, поскольку это может создать проблемы с реализацией учебных программ в школах, заявил на прошлой неделе мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш на пресс-конференции.

В Даугавпилсе VVC проверяет знание государственного языка у 500 учителей, при этом 25-30% из них уже проходили такую проверку ранее.

Запрос направлен в Министерство образования и науки, Министерство юстиции и Центр государственного языка.

В октябре 2022 года Сейм принял поправки к Закону об образовании и Закону о всеобщем образовании, которые предусматривают, что в Латвии в течение трех лет постепенно будет осуществлен переход на обучение только на государственном языке, включая дошкольное и основное образование. До этого обучение полностью на латышском языке уже было введено в средних школах.

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