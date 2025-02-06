Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") попросила Центр государственного языка (VVC) не проверять знание государственного языка у учителей, для которых латышский является родным, сообщила министр в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
Министр просит Центр госязыка не проверять знание латышского у учителей, для которых он родной
По ее мнению, проверка государственного языка у педагогов, для которых он является родным, дискредитирует сам процесс проверки.
"Важно проводить проверки. Важно проводить их на местах. Важно проводить как можно больше проверок, но проверять действительно тех педагогов, в отношении которых ранее была информация, что они не соответствуют необходимым требованиям", - заявила Либиня-Эгнере.
Она добавила, что проверки знания государственного языка в школах должны проводиться таким образом, чтобы не пострадал учебный процесс.
Целью проверок является повышение качества образования, предоставляемого детям, а не эскалация этого вопроса так, чтобы он попал в заголовки новостей, резюмировала министр.
Как сообщалось ранее, учителям не следует беспокоиться о запланированных проверках знания государственного языка даже в середине учебного года. В то же время в рамках проверок VVC в приоритете должны быть те школы, которые ранее реализовывали программы для нацменьшинств и сейчас переходят на единый учебный процесс, заявили в Министерстве юстиции агентству LETA.
Также одним из критериев соблюдения принципа разумности является приоритетная проверка знания государственного языка у тех педагогов, которые, по данным государственных учреждений, могут с наибольшей вероятностью не владеть латышским языком на требуемом уровне, отметили в министерстве.
В Минюсте подчеркивают, что латышский язык является основой национальной идентичности Латвии и его использование в настоящий момент является важным аспектом национальной безопасности. Государство должно заботиться о том, чтобы латышский язык действительно выполнял функцию государственного, как это предусмотрено Конституцией.
Знание латышского языка и его использование в школах является законным требованием, и как педагоги, так и руководство школ несут ответственность за организацию учебного процесса в соответствии с законодательством, напомнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что самоуправление Даугавпилса обратилось в соответствующие инстанции с просьбой прекратить проверки знания государственного языка у педагогов в середине учебного года, поскольку это может создать проблемы с реализацией учебных программ в школах, заявил на прошлой неделе мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш на пресс-конференции.
В Даугавпилсе VVC проверяет знание государственного языка у 500 учителей, при этом 25-30% из них уже проходили такую проверку ранее.
Запрос направлен в Министерство образования и науки, Министерство юстиции и Центр государственного языка.
В октябре 2022 года Сейм принял поправки к Закону об образовании и Закону о всеобщем образовании, которые предусматривают, что в Латвии в течение трех лет постепенно будет осуществлен переход на обучение только на государственном языке, включая дошкольное и основное образование. До этого обучение полностью на латышском языке уже было введено в средних школах.
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