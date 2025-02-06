В ряде городов Латвии в связи с переходом стран Балтии на общеевропейскую энергосистему отключат светофоры.
В некоторых городах Латвии перед синхронизацией электросетей отключат светофоры
Комиссия по гражданской обороне Резекне приняла решение с 20:00 пятницы, 7 февраля, до 17:00 субботы, 8 февраля, отключить в городе светофоры, чтобы минимизировать технологические риски в работе системы светофоров.
Муниципалитет призывает участников дорожного движения в этот период соблюдать дорожные знаки и проявлять особую осторожность.
Аналогичные меры приняты в Даугавпилсе - 7 февраля в 22:00 будут отключены все светофоры, также возможны сбои в системе городского освещения.
Коммунальное управление Даугавпилса просит жителей и водителей быть бдительными на нерегулируемых перекрестках и в менее освещенных местах.
Компания SIA Daugavpils ūdens подготовила резервные генераторы для обеспечения водоснабжения и канализационных услуг, особенно для объектов критической инфраструктуры.
В случае необходимости будут использованы бочки с питьевой водой, которые установят в местах, где возможны перебои с централизованным водоснабжением.
Компания SIA Daugavpils siltumtīkli также предприняла меры для обеспечения работы систем теплоснабжения в случае перебоев с электричеством. Проведены проверки теплоцентралей, разработан план действий в чрезвычайных ситуациях, организованы дежурства специалистов для мониторинга ситуации.
SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums работает в режиме повышенной готовности, обеспечивая работу аварийных служб и доступность горячих линий. Особое внимание уделено домам с лифтами.
Жителям рекомендуется воздержаться от использования лифтов в выходные, а в домах с электрическими системами открывания входных дверей сбои не ожидаются - механизмы блокировки дверей автоматически отключатся при перебоях в электроснабжении.
Транспортные компании SIA Daugavpils satiksme и SIA Daugavpils autobusu parks подготовили дополнительные автобусы, заправили их топливом и зарядили аккумуляторы. Это позволит оперативно заменить трамваи в случае перебоев с электричеством.
В Елгаве власти также разработали план обеспечения непрерывного функционирования инфраструктуры. Муниципалитет призывает в ночное время на выходных носить светоотражающие элементы, брать с собой заряженные мобильные телефоны и фонарики.
При необходимости муниципальная полиция и Земессардзе будут регулировать движение на наиболее загруженных перекрестках.
Компания SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde разместило объявления у многоквартирных домов с призывом не пользоваться лифтами в выходные.
Как сообщалось ранее, на выходных страны Балтии отключатся от энергосистемы России и подключатся к общеевропейской сети, которая в три раза мощнее российской.
Это крупнейший проект энергетической независимости и региональной безопасности, реализуемый операторами электропередачи Латвии, Литвы и Эстонии.
Переход к европейской системе готовился на протяжении 15 лет, чтобы обеспечить его успешное проведение и стабильность энергоснабжения.
Февраль выбран как оптимальное время для переключения, так как в этот период в регионе наблюдается высокий уровень производства электроэнергии, а вероятность экстремальных погодных условий минимальна.
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