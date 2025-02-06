В некоторых городах Латвии перед синхронизацией электросетей отключат светофоры

Жителям рекомендуется воздержаться от использования лифтов в выходные, а в домах с электрическими системами открывания входных дверей сбои не ожидаются - механизмы блокировки дверей автоматически отключатся при перебоях в электроснабжении.

Транспортные компании SIA Daugavpils satiksme и SIA Daugavpils autobusu parks подготовили дополнительные автобусы, заправили их топливом и зарядили аккумуляторы. Это позволит оперативно заменить трамваи в случае перебоев с электричеством.

В Елгаве власти также разработали план обеспечения непрерывного функционирования инфраструктуры. Муниципалитет призывает в ночное время на выходных носить светоотражающие элементы, брать с собой заряженные мобильные телефоны и фонарики.

При необходимости муниципальная полиция и Земессардзе будут регулировать движение на наиболее загруженных перекрестках.

Компания SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde разместило объявления у многоквартирных домов с призывом не пользоваться лифтами в выходные.

Как сообщалось ранее, на выходных страны Балтии отключатся от энергосистемы России и подключатся к общеевропейской сети, которая в три раза мощнее российской.

Это крупнейший проект энергетической независимости и региональной безопасности, реализуемый операторами электропередачи Латвии, Литвы и Эстонии.

Переход к европейской системе готовился на протяжении 15 лет, чтобы обеспечить его успешное проведение и стабильность энергоснабжения.

Февраль выбран как оптимальное время для переключения, так как в этот период в регионе наблюдается высокий уровень производства электроэнергии, а вероятность экстремальных погодных условий минимальна.

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