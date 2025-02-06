Как сообщило агентству LETA Министерство здравоохранения, Национальный реабилитационный центр "Вайвари" (NRC) продолжит обмен опытом с украинскими медиками, а для этого ищутся новые источники финансирования.

С послом министр обсудил возможности углубления этого сотрудничества с привлечением более широкого круга медицинских отраслей и лечебных учреждений.

"Оказывать Украине постоянную поддержку - это в интересах безопасности Латвии, а наш медицинский персонал может многому научиться у украинских коллег, работающих в условиях войны", - отметил Абу Мери.

Стороны также обсудили программу реабилитации украинских военных в Латвии. В прошлом году в ее рамках необходимые медицинские услуги получили 240 военнослужащих, и в этом году планируется принять столько же пациентов.

В ближайшее время Украине также будет передано восемь медицинских транспортных средств. Это решение принято в ответ на просьбу Министерства обороны Украины для обеспечения медицинской помощи и эвакуации раненых военнослужащих из зон боевых действий.

Минздрав Латвии следит за ситуацией в Украине, поддерживая регулярные контакты с посольством Украины в Латвии, Министерством здравоохранения Украины и посольством Латвии в Украине, чтобы получать актуальную информацию о ситуации и необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что после решения США заморозить финансирование различных программ внешней помощи это отразилось и на Латвии - NRC "Вайвари" пришлось временно ограничить обучение украинских специалистов. Однако центр продолжит их подготовку при поддержке банка Citadele, который выделил на проект 10 000 евро.

При этом МИД Латвии подчеркнул, что США не ограничили предоставление военной помощи. В министерстве также указали, что на фоне продолжающейся российской агрессии потребности Украины, включая финансовые, остаются неизменными.

Поэтому Латвия продолжает выступать за использование замороженных активов российского государства и Центрального банка для восстановления Украины.

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