Видео Хозяйка сгоревшего Smārdes krogs рассказала о пожаре и будущем

На месте Smārdes krogs, находившейся у шоссе Вентспилс, теперь остались только руины. Часть имущества была вынесена из помещения, однако неизвестно, можно ли его еще использовать.

Владельцы пока не могут понять, что стало причиной возгорания. Существует множество версий, но установить истинную причину предстоит следователям.

Заведение пользовалось популярностью как среди местных жителей, так и среди проезжающих мимо, поэтому потери ощутят не только владельцы, но и постоянные посетители.

Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили, что ближайший источник воды находится примерно в километре от здания, что затруднило тушение пожара.

Читайте также Криминал и ЧП Ночью сгорел Smārdes krogs

"Это кафе принадлежало двум поколениям, а теперь им управляли мы с мужем. Он унаследовал его от своего отца. Это была наша ежедневная работа. Но, ее больше нет. (..) Когда мы заметили, здание уже было охвачено сильным пламенем. Мы не смогли бы ничего спасти самостоятельно", - заключает хозяйка Ивета.

Сейчас семья связывается со страховой компанией, чтобы выяснить, получат ли они компенсацию за уничтоженное здание и в каком размере. О дальнейших планах говорить пока рано - возможно, заведение будет восстановлено, а может быть, на этом месте появится новый бизнес.

Больше смотрите в программе Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!