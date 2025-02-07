Закрытую границу Финляндии с Россией пересек тринадцатилетний ребенок

Руководитель следствия полиции Юго-Восточной Финляндии Юсси Хонканен подтвердил Yle информацию о незаконном пересечении закрытой границы несовершеннолетним иностранцем. Однако от подробных комментариев произошедшего Хонканен отказался.

"Приоритет номер один - вернуть мальчика как можно быстрее", - кратко заявил руководитель следствия полиции Юго-Восточной Финляндии.

"Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними. Они очень обеспокоены", - ранее заявил лейтенант Матти Рантанен из Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии.

Yle уточняет, что Финская сторона связалась с Россией.

"Представители пограничных ведомств Финляндии и России изучают инцидент. Если его не вернут по требованию пограничных властей, будет задействовано Министерство иностранных дел Финляндии", - пишет пресса.

Мальчик остается в РФ уже неделю. Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии зафиксировала нарушение на границе в районе Кархусуо в Иматре в прошлую пятницу, 31 января.

По словам Рантанена, несовершеннолетние редко оказываются среди тех, кто незаконно пересекает границы.

"В сентябре 2024 года группа девятиклассников из Савонлинна во время школьной экскурсии незаконно оказалась на пограничной зоне между Финляндией и Россией в районе Симпеле в Раутъярви на реке Хиитоланйоки. Они отделались предупреждением", - напоминает Yle.

Незаконное пересечение государственной границы в Финляндии может повлечь за собой штрафы или, в серьезных случаях, до одного года тюремного заключения.

Пункты пересечения границы между Финляндией и Россией закрыты с конца 2023 года, за исключением пункта для проезда грузового транспорта в Вайниккала.

Граница была закрыта из-за гибридной атаки России с использованием мигрантов третьих стран, которых силовики РФ направляли к финским КПП, несмотря на отсутствие у иностранцев необходимых для въезда в ЕС документов.

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